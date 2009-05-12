حسین رضا قلیبیگی قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی سرمایهگذاری یا استفاده از وام خارجی در طرح مسکن مهر استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از انصراف برخی از ثبت نام کنندگان این طرح خبر داد و گفت: در حال حاضر با توجه به آمار و ارقام موجود در اتحادیه مسکن مهر استان قم، حدود 10 درصد ثبت نام کنندگان مسکن مهر پول خود را پس گرفتهاند.
وی تأخیر و طولانی شدن پروسه واگذاری زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به اتحادیههای مسکن را از جمله عوامل مهم انصراف ثبت نام کنندگان دانست و افزود: عوامل فوق سبب طولانی شدن زمان آغاز عملیات اجرایی این طرح شد و باعث گردید برخی از ثبت نام کنندگان دلسرد شوند و اقدام به انصراف از طرح مسکن مهر نمایند.
مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر استان قم قیمت تمام شده مسکن مهر را حدود 32 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به رکود قیمت مسکن، مصالح ساختمانی و زمین، پیش بینیها حاکی است که هر واحد مسکونی برای متقاضیان حدود 32 میلیون تومان هزینه دربر خواهد داشت.
وی در ادامه از ثبت نام 70 هزار نفر در طرح مسکن مهر خبر داد و بیان داشت: برای حدود 32 هزار نفر از این تعداد کارهای مقدماتی از حیث بررسی و پالایش انجام شده و در حال حاضر سازمان مسکن و شهرسازی 10 هزار و 200 واحد زمین تحویل داده است.
قلیبیگی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز جهت ساخت 30 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در قم 500 میلیارد تومان خواهد بود که باید از طرق مختلف تأمین شود.
گفتنی است در این نشست تخصصی که قبل از ظهر سهشنبه با حضور کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و نمایندگان اتحادیههای مسکن استان قم برگزار شد، راهکارهای استفاده از سرمایه گذاران خارجی و اخذ وام از منابع خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
واقف بهروزی، کارشناس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در این نشست تخصصی طی سخنانی اظهار داشت: پروژه مسکن مهر از جمله پروژههای جدیدی است که اگر زمینه اجرایی استفاده از سرمایهگذاران خارجی در آن فراهم شود میتوان علاوه بر استان قم در سایر شهرها نیز از سرمایهگذار خارجی در این طرح بهره گرفت.
وی تصریح کرد: این پروژه حجم بسیار گسترده و وسیعی دارد و باید اتحادیههای هشتگانه مسکن مهر به چند بخش تقسیم شده و پرژههای کوچک برای آن تعریف شود.
بهروزی با بیان اینکه ما اطلاعاتی از نحوه اجرایی و مالکیت پروژه مسکن مهر در قم نداریم خاطر نشان کرد: نحوه گنجاندن طرح مسکن مهر در قالب سرمایهگذاری و یا استفاده از وام خارجی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در این نشست نمایندگان اتحادیهها و تعاونی مسکن مهر استان قم نیز به تبیین دیدگاه خود در خصوص استفاده از سرمایهگذار خارجی پرداختند.
در گفتگو با مهر اعلام شد:
10 درصد ثبت نام کنندگان طرح مسکن مهر در قم انصراف دادهاند
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر استان قم از انصراف حدود 10 درصد ثبت نام کنندگان در طرح مسکن مهر خبر داد.
حسین رضا قلیبیگی قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی سرمایهگذاری یا استفاده از وام خارجی در طرح مسکن مهر استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از انصراف برخی از ثبت نام کنندگان این طرح خبر داد و گفت: در حال حاضر با توجه به آمار و ارقام موجود در اتحادیه مسکن مهر استان قم، حدود 10 درصد ثبت نام کنندگان مسکن مهر پول خود را پس گرفتهاند.
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