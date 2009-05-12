حسین رضا قلی‌بیگی قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی سرمایه‌گذاری یا استفاده از وام خارجی در طرح مسکن ‏مهر ‏استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از انصراف برخی از ثبت نام کنندگان این طرح خبر داد و گفت: در حال ‏حاضر با توجه به آمار و ‏ارقام موجود در اتحادیه مسکن مهر استان قم، حدود 10 درصد ثبت نام کنندگان مسکن ‏مهر پول خود را پس گرفته‌اند.‏



وی تأخیر و طولانی شدن پروسه واگذاری زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به اتحادیه‌های مسکن را از ‏جمله عوامل مهم انصراف ‏ثبت نام کنندگان دانست و افزود: عوامل فوق سبب طولانی شدن زمان آغاز عملیات ‏اجرایی این طرح شد و باعث گردید برخی از ثبت نام ‏کنندگان دلسرد شوند و اقدام به انصراف از طرح مسکن ‏مهر نمایند.‏



مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر استان قم قیمت تمام شده مسکن مهر را حدود 32 میلیون تومان ذکر کرد و یاد‌آور ‏شد: با توجه به رکود ‏قیمت مسکن، مصالح ساختمانی و زمین، پیش بینی‌ها حاکی است که هر واحد مسکونی ‏برای متقاضیان حدود 32 میلیون تومان هزینه دربر ‏خواهد داشت.‏



وی در ادامه از ثبت نام 70 هزار نفر در طرح مسکن مهر خبر داد و بیان داشت: برای حدود 32 هزار نفر از این ‏تعداد کارهای مقدماتی از ‏حیث بررسی و پالایش انجام شده و در حال حاضر سازمان مسکن و شهرسازی 10 ‏هزار و 200 واحد زمین تحویل داده‌ است.‏



قلی‌بیگی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز جهت ساخت 30 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در قم 500 میلیارد تومان ‏خواهد بود که باید از طرق ‏مختلف تأمین شود.‏



گفتنی است در این نشست تخصصی که قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و ‏کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ‏و نمایندگان اتحادیه‌های مسکن استان قم برگزار شد، راهکارهای استفاده از ‏سرمایه گذاران خارجی و اخذ وام از منابع خارجی مورد بحث و ‏بررسی قرار گرفت.‏



واقف بهروزی، کارشناس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این نشست تخصصی طی ‏سخنانی اظهار داشت: ‏پروژه مسکن مهر از جمله پروژه‌های جدیدی است که اگر زمینه اجرایی استفاده از ‏سرمایه‌گذاران خارجی در آن فراهم شود می‌توان علاوه بر ‏استان قم در سایر شهر‌ها نیز از سرمایه‌گذار خارجی در ‏این طرح بهره گرفت.‏



وی تصریح کرد: این پروژه حجم بسیار گسترده و وسیعی دارد و باید اتحادیه‌های هشت‌گانه مسکن مهر به چند ‏بخش تقسیم شده و ‏پرژه‌های کوچک برای آن تعریف شود.‏



بهروزی با بیان اینکه ما اطلاعاتی از نحوه اجرایی و مالکیت پروژه مسکن مهر در قم نداریم خاطر نشان کرد: نحوه ‏گنجاندن طرح مسکن ‏مهر در قالب سرمایه‌گذاری و یا استفاده از وام خارجی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.‏



در این نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی مسکن مهر استان قم نیز به تبیین دیدگاه خود در خصوص استفاده ‏از سرمایه‌گذار خارجی ‏پرداختند.‏