گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- ویژه‌ نامه سومین جشنواره کتاب‌ دین و پژوهشهای برتر با هدف معرفی کتابها و پژوهشهای برگزیده این جشنواره به همت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد. این ویژه نامه در 104 صفحه برای بهره‌ مندی پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه موضوعات تحقیقی و تألیفی دینی منتشر شده است و شامل موضوعات و مطالب مختلفی همچون پیام آیت الله مکارم شیرازی برای سومین جشنواره کتاب دین، سخن دبیر جشنواره، نگاهی کوتاه به عملکرد دبیرخانه جشنواره، گزارش اجمالی سومین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر و دو جشنواره قبلی، معرفی اجمالی آثار برتر و شایسته تقدیر و پدیدآورندگان آنها می‌شود.

- رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت: 25 هزار اثر ارسال شده از 21 کشور جهان به جشنواره "دستهای کوچک دعا" ثابت کرده این جشنواره ایده ای است که کشور، قوم و مرز نمی شناسد و محفل و محمل ایده های ناب انسانی و معنوی است. حسن نجفی با اشاره به یکی از دعاهای ارسالی از سوی کودکان که خدا را به خاطر آفرینش شب برای استراحت پدرش شکرگزاری کرده بود، خاطرنشان کرد: سالها بود به دنبال یک ورودی مناسب برای ایده های بکر ومعنوی بودیم تا بتوانیم یک منبع غنی برای ایده سازی وخلق آثار فاخر، ارزشی ومعنوی پایه گذاری کنیم که به همین منظور جشنواره های زیادی برپا شد که بیشتر آنها ناموفق بودند، ولی امروز به صراحت و اطمینان می توانم بگویم جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا بستری مناسب برای خلق آثار فاخر و ماندگار است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در اولین جلسه شورای عالی طرح هجرت استان گفت: تحریف اعتقادات و باورهای دینی اساسی ترین هدف دشمنان است. حجت الاسلام زین‌العابدین روحانی نیا خاطرنشان کرد: دشمنان با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته و به راه انداختن جنگ سرد تحریف اعتقادات و باورهای دینی مردم به ویژه جوانان را نشانه گرفته اند.

- در دهه دوم فاطمیه و ارتحال امام (ره) اداره‌ کل امور مساجد و مبلغین معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی 550 نفر مبلغ اعزام می کند که 250 نفر از آنها به ‌منظور ایام فاطمیه و 300 نفر نیز برای سالگرد ارتحال امام راحل(ره) اعزام می شوند. آمار این تعداد مبلغ نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته، ضمن اینکه این تعداد مبلغ اعزامی، مبلغینی هستند که شامل روحانی مستقر و روحانیون مقیم نمی‌شوند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرارسیدن شهادت حضرت زهرا(س) این بانوی بزرگوار را تجلی کمال و افتخار جهان هستی دانست وگفت: تمام حیثیت زن، شخصیت زن است و همه ابعادی که برای انسان متصور است در فاطمه(س) جلوه گر شده است. حجت الاسلام موسوی اطهر در ادامه از فاطمه زهرا(س) بعنوان بزرگ بانویی نام برد که خداوند پیش از خلقت آدم وی را از نور خویش آفرید و در زیر ساق عرش خود جای داده است. وی در قسمت دیگری از صحبتهای خود حضرت زهرا(س) را مایه افتخار پیامبر و ائمه اطهار(ع) ذکر و خاطرنشان کرد: لزوم توجه به سیرۀ عملی حضرت زهرا(س) و تبیین شخصیت وی در جامعه اهمیت زیادی دارد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: وظیفه مبلغات دینی تبیین جایگاه واقعی زن در اسلام و ارائه آن در جامعه است. حجت الاسلام علی شکری در جلسه طرح ساماندهی مبلغات استان سمنان که در دامغان برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر حقیقی خیر و رحمت برای امت اسلامی است و پیروان و محبان اهل بیت علیهم السلام باید ضمن تقویت ارتباط قلبی و روحی خود با این ستارگان درخشان، قدر این ارتباط را بدانند، زیرا این ارتباط معنوی وسیله‌‏ای برای کسب فیض معرفت، محبت، کمال و رشد است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در جمع مسئولین هیئت‌های مذهبی گفت: جاهلیت مدرن درصدد مخدوش جلوه دادن شخصیت حضرت زهرا(س) است. حجت الاسلام کاظم لطفیان در گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستان بیرجند خاطرنشان کرد: تلاشهای مرموزی درصدد است تا شخصیت حضرت زهرا(س) را مخدوش جلوه داده و آن حضرت را از قاعده اهل بیت (ع) خارج کند. وی حضرت فاطمه(س) را کانون همه فضایل انسانی برشمرد و افزود: مخدوش شدن چهره فاخر فاطمه زهرا(س) به معنای مخدوش شدن چهره انسانیت است.

- اولین جشنواره استانی با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" به کوشش حوزه هنری استان مازندران وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در این مرکز برگزار می شود. این جشنواره با توجه به شعار سال و بهره گیری از ابزار هنر به منظور فرهنگ سازی "اصلاح الگوی مصرف" در کنار کشف و پرورش استعدادهای جوان در عرصه هنر کاریکاتور برگزار می شود. تمامی علاقه مندان می توانند پنج کاریکاتور از آثار خود را با موضوع "اسراف" به دبیرخانه این جشنواره واقع در میدان امام، بلوار دانشگاه، حوزه هنری استان مازندران ارسال کنند، ضمن اینکه زمان مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان 16 مرداد ماه همزمان با نیمه شعبان پیش بینی شده است.

- مجموعه شعر "یک پلک سکوت" سروده "رقیه آزاد نیا" 30 اردیبهشت ماه با حضور"عباس مهری آتیه" به عنوان منتقد در سالن اجتماعات حوزه هنری استان گیلان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نقد و بررسی می شود. آزاد نیا از شاعران جوان و ازاعضای فعال کانون شعراست و اولین مجموعه شعر وی با عنوان «یک پلک سکوت» به عنوان مجموعه شعر برگزیده شعر جوان دومین جشنواره "شعر فجر" استان گیلان به کوشش انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده است.