742 هزار روستایی هرمزگان تحت پوشش تعاون روستایی قرار می گیرند

ه گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حمزه رادمنش پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک روسای ادارات و مدیر عاملان شرکت‌های تعاونی روستایی استان افزود: در رأس سیاست‌های کلی سازمان مرکزی تعاون روستایی این واحد‌ها در راستای برطرف کردن تنگنا‌های مالی در بر‌آوردن نیاز‌های عملیات تولیدات کشاورزی و بازرگانی اعم از کاشت، داشت و بر‌داشت و به منظور افزایش سطح در‌آمد کشاورزان و در نهایت فقر‌زدایی راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌جاری 17 واحد اعتباری تعاون روستایی راه‌اندازی می‌شود، افزود: تعداد این واحد‌ها تا پایان سال 89 به 32 واحد می‌رسد که با 95 تشکل و 120 هزار عضو، جمعیت روستایی 742 هزار نفری استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گفته مدیر سازمان تعاون روستایی استان منابع و ذخیره سپرده‌های این واحد‌های اعتباری در مناطق مختلف بنا به موقعیت‌های جغرافیایی و اقلیمی و اقتصادی بر‌اساس میزان سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی متنوع و متغیر است و در حال حاضر برای جمع‌آوری منابع به ازای هر نفر 100 هزار ریال پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا سقف پنج میلیون ریال این تعاونی ها بیان کرد: سایر منابع تا سقف 50 میلیون ریال در دستور کار این واحد‌ها است و این واحد‌ها با پنج درصد سپرده‌گذاری می‌توانند پرداخت وام داشته باشند.

رادمنش در پایان به‌کار‌گیری نیرو‌های متخصص، ماهر و با تجربه، ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری اعضا و ایجاد انگیزه‌های موثر و مفید مدیریتی، پوشش دهی کل جامعه روستایی و برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی مرتبط را از دیگر برنامه‌های این واحد‌های اعتباری عنوان و اظهار امید‌واری کرد؛ در آینده‌ای نه چندان دور زمینه‌های مناسب برای ایجاد بانک تعاون روستایی فراهم شود.