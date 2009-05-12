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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

رومنیگه:

ونگال مربی بایرن مونیخ می شود

ونگال مربی بایرن مونیخ می شود

رئیس باشگاه بایرن مونیخ ابراز امیدواری کرد که لوییز ونگال هدایت تیم اول آلمان را بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ در نظر دارد سرمربی تیم فوتبال آلکمار که با این تیم به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ هلند رسیده را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کند. ونگال تا سال 2010 با تیم هلندی قرارداد دارد.

کارل هاینز رومنیگه در گفتگو با روزنامه تی زد اظهار داشت: دلیلی نمی بینم که به این انتقال امیدوار نباشم. اجازه نمی دهیم رسانه های هلندی، ما را از هدفمان بازدارند. 

وی افزود: می دانیم بندی در قرارداد ونگال وجود دارد مبنی بر اینکه چنانچه یک جام مهم برنده شود اجازه خواهد داشت از این تیم جدا شود و اکنون منتظریم تا این مربی به بایرن بیاید.

کد مطلب 877185

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