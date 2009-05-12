جهانیان فرهنگ ایرانی را از حافظ و سعدی می آموزند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فیض با بیان این مطلب گفت: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آداب و رسوم و فرهنگ ریشه‌دار آن از نمونه‌های برجسته ‌فرهنگ و تمدن به شمار می‌رود و جایگاه زبان و ساختار زبان فارسی در میان زبانهای متفاوتی که در دنیا جریان دارد از ارجمندی ویژه‌ای برخوردار است.



وی ادامه داد: به اعتقاد خارجیها زبان فارسی زبان شعر و ادب و اخلاق است و سرشار است از نگرشهای انسانی و ارزشی به جهان و آنچه در آن هست در تک تک اشعار و نوشته‌های پیشنیان تا امروز به شدت خود به رخ می‌کشد. آنها از شنیدن شعر فارسی به وجد می‌آیند به گونه‌ای که احساس می‌شود نیازی به ترجمه آن ندارند.

فیض عنوان کرد: یکی از اهداف این جشنواره که بسیارساده برگزار شد ایجاد نزدیکی بین دیدگاهها و فرهنگهای مختلف است که به برقراری رابطه بین ملتها کمک شایانی می‌کند.

وی افزود: در این جشنواره 42 شاعر از سراسر جهان حضور داشتند که ازایران حمیدرضا شکارسری، مژده کامرانی و اینجانب در آن شرکت کرده بودیم.

این طنز پرداز همچنین گفت: خارجیها تنها با شناختی کلی از سعدی و حافظ توانسته‌اند به عظمت فرهنگ و اعتقادات اصیل ایرانی پی ببرند و دو نگاه که یکی از جنبه‌ روحانی و روحیات غیر نفسانی و دیگری به لحاظ تعلیمی و نگاه انسانی به عشق و زندگی، در این مسیر ارزش ویژه‌ای دارد.