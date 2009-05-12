شهر قدیم کرمان در فهرست میراث جهانی ثبت می شود

علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: علیرغم اینکه حدود 30 سال از عضویت ایران در کنواسیون میراث جهانی می گذرد اما هیچ نامی از کرمان در لیست آثار جهانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: شهر کرمان یکی از شهرهای تاریخی ایران محسوب می شود و دارای آثار منحصر به فرد تاریخی و گردشگری است اما هنوز جایی در فهرست جهانی میراث فرهنگی ندارد.

توکلی افزود: در راستای حل این مشکل مقدمات لازم در زمینه ثبت تاریخی شهر کرمان در فهرست آثار تاریخی میراث جهانی فراهم شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مطالعاتی قلعه دختر و قبه سبز کرمان افزود: یکی از اقدامات پایگاه میراث فرهنگی در کرمان تهیه طرح و برنامه رسیدگی و بهره برداری از بناهای تاریخی و تهیه طرح های پژوهشی خاص آثار منحصر به فرد تاریخی کرمان است.

وی افزود: در راستای مستند سازی آثار تاریخی کرمان بزودی این شهر جزء فهرست آثار تارخی میراث جهانی قرار خواهد گرفت و علاوه بر شهر تاریخی کرمان، جیرفت، میمند، کلوت های شهداد و پارک ملی خبر نیز به ثبت خواهد رسید.

