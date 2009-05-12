به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، عقیل احمد از این پس به عنوان رئیس برنامههای دینی بی بی سی فعالیت خواهد کرد.
شبکه بی بی سی سال گذشته تامی نگرا را از پیروان آئین سیک برای ارائه ترانههای بهشت به عنوان محبوبترین و پرسابقهترین برنامه دینی منصوب کرده بود.
سخنگوی کلیسای انگلیکن انگلستان اعلام کرد که انتصاب عقیل احمد به واسطه خروجیهای وی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت نه مذهب وی.
کریستینا ریس از اعضای شورای اسقفها اظهار داشت: عقیل احمد فردی حرفهای و قابل احترام است و سوابق ثبت شدهای از تولید برنامه درباره دین و اخلاق دارد.
عقیل احمد در گذشته ستادی را در حمایت از حضور پررنگتر اسلام در رسانهها تشکیل داده بود. وی همچنین عضو تراست رانیمید است که تکثرگرایی فرهنگی را ترویج میکند.
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