اسرائیل بنیادگرایی هندو را ترویج می کند/ فشار برای خروج ازخط لوله صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه معروف اردو زبان "ندای ملت" که توسط روزنامه مهم اردو زبان "نوای وقت" انتشار می یابد در شماره جدید خود طی مقاله ای تحت عنوان "توطئه اسرائیل برای برقراری دولت هندو مذهب در هند" می نویسد: اسرائیل در حال اجرای دستور کار خود مبنی بر تبدیل هند به یک کشور بنیاد گرای هندو بوده و بدین منظور، روابط راهبردی، نظامی، امنیتی و اقتصادی خود با هند را توسعه داده است.





هند و اسرائیل به همراهی آمریکا همکاری نزدیکی با همدیگر در افغانستان دارند تا اوضاع مناطق "فاتا" و استانهای سرحد بلوچستان پاکستان را متزلزل سازند.

در این نشریه آمده است: هند مسئولیت امور امنیتی مسابقات مشترک المنافع بریتانیا سال 2010 در دهلی نو را به یک سازمان امنیتی اسرائیل موسوم به "سیستم بین المللی امنیت دفاعی" واگذار نموده است. اسرائیل همچنین هند را برای خروج از پروژه خط لوله گاز ایران-هند و پاکستان تحت فشار قرارداده است.در ادامه این مطلب آمده است: اکنون هند به عنوان بزرگترین وارد کننده سلاحهای ساخت اسرائیل ظهور کرده است. حجم تجارت دو جانبه بین اسرائیل و هند در سال 2008 به رقم 5/4 میلیارد دلار رسید. اسرائیل اکنون از سازمان های جنگجوی هندو حمایت کامل می کند که هدف آن برقراری یک کشور متحد بنیادگرای هندو در سراسر منطقه جنوب آسیا می باشد.ندای ملت در ادامه آورده است: وزارت خارجه اسرائیل اخیرا نتایج نظر سنجی برگزار شده در هند را انتشار داد که می گوید 58 در صد از هندیها از روابط بسیار نزدیک با اسرائیل حمایت می کنند. مطبوعات و احزاب چپ گرای هند در یک سال گذشته گزارش افتضاحهایی را که در قراردادهای خرید سلاح وارداتی از اسرائیل به هند رخ داده به چاپ رسانیده اند.در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در نمایشگاه دفاعی که اوایل 2009 در دهلی نو برگزار شده بود شرکت اسرائیلی صادر کننده اسلحه موسوم به "رافائل" که موشکهایی به ارزش 5/2 میلیارد دلاری را به هند صادر می کند یک آلبوم موسیقی را طی این نمایشگاه انتشار داد. در این آلبوم موسیقی ،خوانندگان هندی از تاسیس کشور هندو مذهب در هند تعریف کرده اند.

ندای ملت می نویسد: هند و اسرائیل به همراهی آمریکا همکاری نزدیکی با همدیگر در افغانستان دارند تا اوضاع مناطق "فاتا" و استانهای سرحد بلوچستان پاکستان را متزلزل سازند.