700 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس در سال جاری اختصاص یافت

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه سال گذشته دو هزار و 99 میلیارد تومان از اعتبارت چهار هزار میلیاردی مقاوم سازی مدارس تامین شده است، افزود: در لایحه بودجه سال جاری نیز 700 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس دیده شده است که با توجه به کاهش کل اعتبارات عمرانی کشور پیش بینی می کنیم این اعتبار تا 500 میلیارد تومان نیز برسد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از مقاوم سازی یک هزار مدرسه در کل کشور طی سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین مطالعات بهسازی لرزه ای دو هزار فضای آموزشی دیگر نیز آغاز شده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: برای بهسازی لرزه ای باقی مدارس نیاز به فرصت بیشتری داریم و از مجلس می خواهیم قانون مقاوم سازی مدارس را به مدت چهار سال دیگر تمدید کنند.