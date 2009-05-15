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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

700 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس در سال جاری اختصاص یافت

700 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس در سال جاری اختصاص یافت

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت: اعتبارات مقاوم سازی مدارس در سال جاری 700 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه سال گذشته دو هزار و 99 میلیارد تومان از اعتبارت چهار هزار میلیاردی مقاوم سازی مدارس تامین شده است، افزود: در لایحه بودجه سال جاری نیز 700 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس دیده شده است که با توجه به کاهش کل اعتبارات عمرانی کشور پیش بینی می کنیم این اعتبار تا 500 میلیارد تومان نیز برسد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از مقاوم سازی یک هزار مدرسه در کل کشور طی سال گذشته خبر داد و افزود:  همچنین مطالعات بهسازی لرزه ای دو هزار فضای آموزشی دیگر نیز آغاز شده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: برای بهسازی لرزه ای باقی مدارس نیاز به فرصت بیشتری داریم و از مجلس می خواهیم قانون مقاوم سازی مدارس را به مدت چهار سال دیگر تمدید کنند.

کد مطلب 877194

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