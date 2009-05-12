رئیس جدید دادگستری و دادستان شهرستان قشم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، علی علیا رئیس کل دادگستری هرمزگان دادسرا را نهاد تعقیب و دادستان که در راس دادسرا قرار گرفته است را ایفاگر نقش حاکمیتی در ارتقاء امنیت دانست.

علیا پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف همه دستگاههای دولتی دانست و گفت: همه دستگاههای فرهنگی انتظامی و قضائی بایستی در ایجاد بهداشت قضائی هماهنگ عمل نمایند تا عملکرد مناسبی در برقراری امنیت و ایجاد بهداشت قضائی کسب کنند.

علیا بر نقش دادسرا در ارتقای سطح امنیت تاکید کرد که با فعال کردن ستاد جرائم خاص با نظارت های مستمر بر عملکرد ضابطین، برخورد شدید با جرائم سازمان یافته حضور قضات دادسرا و شخص دادستان در صحنه جرم در حوزه قضائی هرمزگان به افزایش سطح امنیت در استان کمک کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان برای پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضائی به اقدامات دادگستری هرمزگان اشاره کرد که با برگزاری جلسات آموزشی در مدارس و مساجد و حضور قضات در برنامه های صدا و سیما توزیع بروشور های آموزشی، تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت، تشکیل ستاد جرائم خاص و تقویت حفاظت اجتماعی توفیقات مناسبی در این راستا حاصل شده است .

خاطر نشان می شود در ادامه این مراسم از خدمات ارزنده مشایخی رئیس سابق دادگستری قشم تقدیر و تشکر به عمل آمد و دلاوری به عنوان رئیس جدید دادگستری قشم و جعفر تقی پور به عنوان دادستان عمومی و انقلاب قشم معرفی شدند.

