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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و لاهور نقش مهمی در گسترش تعاملات دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: سروزیر ایالت پنجاب خواستار برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و لاهور شد و گفت: برقراری پرواز مستقیم میان این دو منطقه نقش موثری در گسترش تعاملات ایفا خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهباز شریف صبح سه شنبه در حاشیه مراسم بازدید از هشتمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد در جمع خبرنگاران افزود: خوشحالیم اعلام کنیم با اراده محکم برای گسترش تعاملات دو طرفه و برقراری ارتباطی مهم و جدی در حوزه های مختلف از جمله برقراری روابط تجاری به خراسان رضوی آمده ایم.

سروزیر ایالت پنجاب پاکستان گفت: با توجه به توان بالای خراسان رضوی در بسیاری از زمینه های توسعه ای، مشتاق استفاده از تجربیات این استان بویژه در حوزه های گل و گیاه و انرژی های گاز و برق هستیم.

وی خواستار برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و لاهور شد و گفت: برقراری پرواز مستقیم میان این دو منطقه نقش موثری در گسترش تعاملات ایفا خواهد کرد و هر چه زودتر باید مقدمات برقراری این پرواز فراهم شود.

سروزیر پاکستان، انقلاب اسلامی ایران را موجب تحولات بسیار در جامعه پاکستانی عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون تخته سنگی در مقابل فشارهای دشمنان خارجی ایستادگی کرد.

شهباز شریف با اشاره به جنگ تحمیلی ایران و عراق گفت: ایرانیان با شجاعت از خود دفاع کردند و ما آماده ایم از ایستادگی مردم و انقلاب اسلامی ایران درس بگیریم.

وی ادامه داد: ایران و پاکستان چیزهای بسیاری برای به اشتراک گذاشتن با هم دارند که باید به آن ها توجه شود.

سروزیر ایالت پاکستان پیش از این مراسم از هشتمین نمایشگاه گل و گیاه بازدید کرده بود و در حرکتی نمادین درختی را به نشانه دوستی و محبت و برادری میان ایالت پنجاب پاکستان و استان خراسان رضوی به زمین نشاند.

کد مطلب 877199

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