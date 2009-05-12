برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و لاهور نقش مهمی در گسترش تعاملات دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهباز شریف صبح سه شنبه در حاشیه مراسم بازدید از هشتمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد در جمع خبرنگاران افزود: خوشحالیم اعلام کنیم با اراده محکم برای گسترش تعاملات دو طرفه و برقراری ارتباطی مهم و جدی در حوزه های مختلف از جمله برقراری روابط تجاری به خراسان رضوی آمده ایم.

سروزیر ایالت پنجاب پاکستان گفت: با توجه به توان بالای خراسان رضوی در بسیاری از زمینه های توسعه ای، مشتاق استفاده از تجربیات این استان بویژه در حوزه های گل و گیاه و انرژی های گاز و برق هستیم.

وی خواستار برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و لاهور شد و گفت: برقراری پرواز مستقیم میان این دو منطقه نقش موثری در گسترش تعاملات ایفا خواهد کرد و هر چه زودتر باید مقدمات برقراری این پرواز فراهم شود.

سروزیر پاکستان، انقلاب اسلامی ایران را موجب تحولات بسیار در جامعه پاکستانی عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون تخته سنگی در مقابل فشارهای دشمنان خارجی ایستادگی کرد.

شهباز شریف با اشاره به جنگ تحمیلی ایران و عراق گفت: ایرانیان با شجاعت از خود دفاع کردند و ما آماده ایم از ایستادگی مردم و انقلاب اسلامی ایران درس بگیریم.

وی ادامه داد: ایران و پاکستان چیزهای بسیاری برای به اشتراک گذاشتن با هم دارند که باید به آن ها توجه شود.

سروزیر ایالت پاکستان پیش از این مراسم از هشتمین نمایشگاه گل و گیاه بازدید کرده بود و در حرکتی نمادین درختی را به نشانه دوستی و محبت و برادری میان ایالت پنجاب پاکستان و استان خراسان رضوی به زمین نشاند.