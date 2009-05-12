زنده نگه داشتن فضای آرمانی مسئولیت همه آحاد ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه زنده بودن اندیشه آرمانی و انقلابی در ایران همه دنیا را متحول می کند، تصریح کرد: زنده نگه داشتن فضای آرمانی در تمام بخش های جامعه مسئولیت همه آحاد ملت ایران به خصوص جوانان و دانشجویان است.

دکتر محمود احمدی نژاد دوشنبه شب در دیدار صمیمی با جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران ، جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را نقطه امید همه ملت های جهان معرفی کرد و اظهار داشت: باید اندیشه های آرمانی را با شدت و سرعت بیشتری در فضای جهانی منتشر کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه به فضل الهی امروز موجی قدرتمند و عظیم بساط استکبار در جهان را برچیده می کند گفت: همه تحولاتی که امروز در جهان اتفاق می افتد به نفع آرمان های ملت ایران و در راستای تحقق هدف نهایی در جریان است.

احمدی نژاد با اشاره به هم سطح تلقی کردن ایران و آمریکا از سوی سیاستمداران غربی و جهان در مهمترین مسائل بین المللی، اظهار داشت: اقتدار ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران اقتدار صالح و در خدمت صلح ، رفاه و تعالی جامعه بشری است.

وی به سخنان گوهر بار و راهبردی امام خمینی (ره) اشاره و خاطر نشان کرد:«تا ظلم است مبارزه است و تا مبارزه هست ما هستیم» و بهترین روش برای رفع تهدید تحت فشار قرار دادن کانون تهدید است.

احمدی نژاد هولوکاست و رژیم صهیونیستی را محور وحدت دنیای غرب در برابر بشریت برشمرد و اظهار داشت: دنیای غرب همه مقدسات ، پیامبران و حتی خدا را کنار گذاشته اند و برای انسجام جبهه باطل خود، هولوکاست و اندیشه صهیونیسم را تنها امر قدسی معرفی کردند.

رئیس جمهور با تشریح روند برگزاری اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان 2 در ژنو تاکید کرد: همه مستکبرین برنامه ریزی کرده بودند تا در اجلاس دوربان 2 در ژنو مصوبه مهم و دستاورد ملت ها مبنی بر نژاد پرست بودن رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها را حذف و تعریف جدیدی از نژاد پرستی ارائه کنند اما با لطف و عنایت الهی جمهوری اسلامی ایران ، تمام توطئه ها و نقشه های شوم استکبار جهانی و صهیونیست ها را خنثی کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید همواره نقطه نهایی و افق حرکت را درست ترسیم کرد، گفت: امکان ندارد کشوری بدون تعاملات جهانی و تاثیر گذاری در امور بین المللی پیشرفت کند.



رییس جمهور حرکت در مسیر اصلاح را ماموریت هر فرد مسلمان و مومن دانست و خاطر نشان کرد: حاکمیت ارزش های انسانی و برپایی عدالت آرزو و هدف هر مسلمانی است.

وی با بیان اینکه دموکراسی لیبرال دو پایه اصلی دخالت و حضور مردم و ارزش های انسانی را نابود می کند، تاکید کرد: باید دنبال نظام مردمی با مولفه های اسلامی و ایجاد نظام مردمی باشیم زیرا در نظام مردمی همه مسئول هستند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید برای ورود به اقیانوس جامعه آماده بود، اظهار داشت: نخستین کار برای رسیدن به خدا، شناخت خدا و سپس شناخت توانمندی ها و ویژگی های انسان به عنوان خلیفه الله است.



احمدی نژاد انسان کامل را حلقه وصل انسان با خدا معرفی کرد و گفت: برای شناخت همه ارزشها و استعدادهای انسان و شناخت همه صفات الهی باید انسان کامل یعنی امام را شناخت. زیرا انسان کامل تجلی اسماء و صفات الهی است. رئیس جمهور با بیان اینکه حقیقت امام گمشده بشریت از ابتدا تا امروز است، تاکید کرد: نقطه تمرکز شیطان، غافل کردن انسانها از امام است و از سوی دیگر همه پیامبران آمده اند تا انسان را نیز با مفهوم و هدف امام آشنا کنند.

احمدی نژاد با تاکید براینکه هیچ حقیقتی در عالم بالاتر از امام نیست، گفت: ماموریت ما در عالم رسیدن به خدا و برپایی جامعه سعادتمند برای متجلی شدن اسماء الهی است. وی با تاکید بر اینکه همه کارها باید برای خدا باشد، تصریح کرد: اگر کار برای خدا باشد مفهوم تصمیم گیری و مسوولیت عوض می شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اساس مشکلات عالم این است که کارها برای خدا نیست، گفت: کاری که برای خدا باشد عین پیروزی است و کسی که برای خدا کار می کند حتی اگر قطعه قطعه شود پیروز است.

در ابتدای این دیدار دکتر شیخ الاسلامی رییس دفتر رییس جمهور ضمن خوشامدگویی به دانشجویان اظهار داشت: از زمان برگشت رییس جمهور محترم از اجلاس دوربان 2 بسیاری از دانشجویان درخواست ملاقات با ایشان و تشکر و قدردانی از مواضع رییس جمهور محترم را در ژنو داشتند که به علت فشردگی برنامه ها این دیدار تا این زمان انجام نشد.