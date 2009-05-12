کانون غنچه های جمعیت هلال احمر در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر در این مراسم گفت : آموزش در زمینه فعالیت های خود امدادی و خودکفایی در موقع حوادث غیرطبیعی و انتقال فرهنگ انسانی نوع دوستی و مهرورزی به کودکان از مهمترین اهداف ایجاد کانون غنچه ها در جمعیت هلال احمر بوشهر است.

حسین درویشی افزود: جمعیت هلال احمر با جذب کودکان پیش دبستانی و آشنایی آنان با فعالیت های جمعیت با فرهنگ سازی از اولین مقطع تحصیلی اعضاء را جذب این جمعیت و عضویت آنها را پایدار می کند .

معاون جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: تا به امروز 225 نفر از کودکان در قالب سه مهد کودک در شهر بوشهر و دو مهد کودک در شهرستانها عضو کانون غنچه های جمعیت هلال احمر شده اند .

درویشی افزود: این جمعیت با فراهم کردن امکانات برای مهدهای کودک و تحت پوشش قراردادن کودکان، استعدادها و توانایی های ناشناخته آنان را شکوفا می کند .

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر در تمام مقاطع تحصیلی کانونهایی را در زمینه فعالیتهای امدادی راه اندازی کرده است و اعضای این کانون ها را با کمک های امدادی آشنا می سازند.



