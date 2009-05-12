مدل جدید تشکیل انرژی تاریک ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیزیکدانان دانشگاه اورگان و دانشگاه وندربیلت که نتایج این تحقیقات را در ژورنال علمی Physical Review D منتشر کرده اند این مدل جدید را ارائه کردند.

این مدل جدید نشان می دهد که یک تبدیل فاز کیهانی شبیه به انجماد یکی از جنبه های مشخصی است که می تواند منشاء انرژی تاریک باشد. انرژی تاریک، نیروی منفی اسرارآمیزی است که به اعتقاد کیهان شناسان بیش از 70 درصد از تمام انرژی و ماده موجود در جهان را ساخته است.

به گفته این محققان در 5/11 میلیارد سال قبل زمانی که جهان یک چهارم ابعاد فعلی خود را داشت به طور ناگهانی منجمد شد.

زمانی اعتقاد بر این بود که میزان انرژی تاریک یا انرژی فضای خلاء برابر با صفر است اما به اعتقاد مکانیک کوانتومی، فضای خلاء از زوج ذرات مجازی تشکیل شده است که به صورتی ناگهانی پدید می آیند. این فعالیت می تواند منجر به شکل گیری انرژی تاریک شود.

برخلاف تئوری ثابت کیهانی انیشتن که نشان می دهد گسترش جهان بسیار سریع انجام شده است این تئوری جدید معتقد است که انرژی تاریک نوع جدیدی از میدان جاذبه را ایجاد می کند. این میدان جدید "پنجمین عنصر وجودی" (اثیر) نام دارد که در کنار میدانهای الکترومغناطیس و گرانش وجود دارد اما شدت آن در تمام جهان برابر است. به علاوه، این میدان یک عملکرد ضد گرانشی دارد.

یکی از نتایج فرضیه واکنش اثیر با ماده معمولی این است که این میدان در گذشته و از طریق یک تبدیل فاز در حدود 2/2 میلیارد سال پس از بیگ بنگ موجب شده که کل عالم بسیار سرد شود.

برپایه محاسبات محققان، چگالی انرژی این میدان اثیری تا رسیدن به لحظه تبدیل فاز در یک سطح بسیار بالا باقی مانده و سپس به دلیل یک ریزش، به طور ناگهانی به پایین ترین سطح فعلی خود رسیده است.

در تبدیل فاز، کسری از انرژی تاریک به شکل پرتوهای تاریک آزاد شده که این آزاد شدن انرژی با ابزارهای فعلی قابل رویت نیستند.