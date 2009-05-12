نمایشگاه "تصاویر نماز" در ترکیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 42 نقاشی رنگ روغن که حاصل تلاش دو ساله نقاش ترک «عارف ارگون» است به نمایش گذاشته شد.

عارف ارگون که معتقد است نقاشی، زبان بسیار موثر و مهم انتقال پیام است اشاره می‌کند که تا به امروز هرگز نماز موضوع نقاشی قرار نگرفته است.

وی می‌گوید که به هنگام نقاشی کلا از صحنه‌های زنده نماز استفاده کرده است. انسانهایی که در جاده و شرایط مختلف برای ادای نماز تلاش می‌کنند. نماز در میدان جنگ، نماز در چاناک کاله (محل دفاع عثمانیها در برابر هجوم انگلیسیها)، نماز در بستر بیماری سنگین، نماز روی پشت بام، نماز روی برف و نمازهایی که در شرایط سخت اقامه می‌شوند.

همچنین شخصیتهای دینی که در طول تاریخ با نمازهای خود زبانزد خاص و عام شده‌اند از جمله عباد بن بشر (ر)، خاتم بن اسام، عروه بن زوبیر، بدیع الزمان سعید نورسی، نیز در نقاشی‌های نماز جای گرفته‌اند. این نمایشگاه در بنیاد خیریه بیرلیک در محله چنبرلی تاش استانبول به معرض دید عموم گذاشته شده است.



