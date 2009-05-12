پایگاه اورژانس اجتماعی گنبد کاووس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، رئیس اداره بهزیستی گنبد کاووس ظهر سه شنبه در مراسم راه اندازی این پایگاه افزود: این پایگاه به افراد آسیب دیده اجتماعی و آسیب پذیر مانند افراد بی خانمان، همسران آزار دیده، کودکان کار و خیابانی، زوجهای متقاضی طلاق و ... خدمات ارائه می دهد.

اصغر رنجی افزود: گروههای هدف اورژانس اجتماعی می توانند برای دریافت خدمات با شمار تلفن 123 تماس گیرند تا خدمات مورد نیاز ارائه شود.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی این پایگاه 500 میلیون ریال هزینه و یک دستگاه خودرو مجهز نیز تهیه شده است.

شهرستان گنبد کاووس بیش از 295 هزار نفر جمعیت دارد.

