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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

پایگاه اورژانس اجتماعی گنبد کاووس راه اندازی شد

پایگاه اورژانس اجتماعی گنبد کاووس راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: پایگاه اورژانس اجتماعی با هدف ارائه خدمات به افراد آسیب پذیر در شهرستان گنبد کاووس واقع در شرق گلستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، رئیس اداره بهزیستی گنبد کاووس ظهر سه شنبه در مراسم راه اندازی این پایگاه افزود: این پایگاه به افراد آسیب دیده اجتماعی و آسیب پذیر مانند افراد بی خانمان، همسران آزار دیده، کودکان کار و خیابانی، زوجهای متقاضی طلاق و ... خدمات ارائه می دهد.

اصغر رنجی افزود: گروههای هدف اورژانس اجتماعی می توانند برای دریافت خدمات با شمار تلفن 123 تماس گیرند تا خدمات مورد نیاز ارائه شود.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی این پایگاه 500 میلیون ریال هزینه و یک دستگاه خودرو مجهز نیز تهیه شده است.

شهرستان گنبد کاووس بیش از 295 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 877215

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