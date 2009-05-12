کاهش 30 درصدی اعتبارات شهرستان خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، محمدعلی مهدی نژاد ظهر سه شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان افزود: در سال جاری بر خلاف سنوات گذشته اعتبارات اختصاص یافته با 30 درصد کاهش مواجه بوده که این مقدار با همکاری مسوولین در سال اصلاح الگوی مصرف که از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردیده است، اصلاح شود.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به اینکه آنچه که مدنظر دستگاه های اجرایی شهرستان بوده، محقق شده است؛ خواستار همکاری بیشتر مسوولین و حداکثر صرفه جویی در هزینه های اجرایی طرح ها شد.

پس از آن دبیر کمیته برنامه ریزی خلیل آباد که به نمایندگی از کمیته استانداری خراسان رضوی در جلسه شرکت کرده بود تصویب اعتبارات پروژه های عمرانی و تملک دارائی های سرمایه ای شهرستان را از اهداف جلسه خواند.

مهندس ترشیزی گفت: لایحه دولت در سال 88 که به مجلس تقدیم گردیده با فرض اجرای طرح تحول اقتصادی و منابع آن بوده که چون بحث هدفمند کردن یارانه ها از آن حذف گردیده، منابع درآمدی آن طبیعتا لحاظ نگردیده و کسری بودجه ایجاد شده باعث کاهش اعتبارات در تمامی شهرستان ها گردیده است.

ترشیزی با بیان این که رقم اختصاص یافته به استان خراسان رضوی در ابتدا 345 میلیارد تومان بوده اظهار داشت: در مرحله بعد اعتبارات عمرانی به 259 میلیارد تومان رسید و حدود صد میلیارد تومان به نسبت پیشنهادات اولیه کاهش پیدا کرده و این میزان به طور طبیعی از اعتبارات شهرستان ها کسر گردیده که در نهایت با حدود سی درصد کاهش مواجه گردیده اند.

دبیر کمیته برنامه ریزی خلیل آباد در عین حال سهم شهرستان را به نسبت سایر شهرستان های استان خراسان رضوی از نظر اختصاص اعتبارات عمرانی مطلوب تر دانست.

اعتبارات سال گذشته استانی شهرستان خلیل آباد حدود هشت میلیارد و 505 میلیون تومان و در سال جاری پنج میلیارد و 249 میلیون تومان است.