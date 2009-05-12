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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

معادن راکد در اراضی ملی اردبیل به بیت المال بازگردانده می شود

معادن راکد در اراضی ملی اردبیل به بیت المال بازگردانده می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: بازرس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: معادن راکد، رها شده و بدون استفاده در اراضی ملی استان اردبیل به بیت المال بازگردانده خواهد شد.

احد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون معادن بسیاری در شهرستانهای استان اردبیل وجود دارد که علیرغم داشتن مجوز بهره برداری به حال خود رها شده اند.

وی با بیان اینکه این معادن جزو منابع ملی کشور تلقی  شده و انفال به حساب می آیند، افزود: درصدد بازگردانی اینگونه معادن به حالت اولیه قبل از ثبت و اکتشاف هستیم.

بازرس منابع طبیعی استان با اشاره به تشکیل کمیته های ویژه در منابع طبیعی اضافه کرد: در حال حاضر تمامی معادن راکد شناسایی شده و به زودی اقدامات قانونی را برای بازگردانی این معادن به بیت المال آغاز خواهیم کرد.

وی از دارندگان مجوز بهره برداری معادن در استان خواست که هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف داوطلبانه بهره برداری از اینگونه معادن اقدام نمایند تا مشمول برخورد قانونی این اداره کل نباشند.

حسن زاده در ادامه با اشاره به وجود برخی بهره برداریهای خارج از مجوز صادره توسط صاحبان معادن ابراز داشت: برای اینگونه معادن که خارج از چارچوب مجوز قانونی اقدام به تخریب اراضی ملی نموده اند، پرونده تخلف تشکیل و به دادگاه ارجاع شده است.

وی در پایان از مردم استان خواست تا در صورت مشاهده تخریب توسط صاحبان معادن، این تخلفات را به واحد بازرسی اداره کل منابع طبیعی اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن موضوع بررسی و اقدامات قانونی انجام گیرد.

کد مطلب 877219

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