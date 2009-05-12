اعضای خانه موسیقی متقاضی مسکن ثبت نام کنند

داریوش پیرنیاکان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: فعالیت هایی که پیش از عید برای راه اندازی تعاونی مسکن خانه موسیقی شروع شده بود خوشبختانه به نتیجه رسید و ثبت نام از متقاضیان آغاز شده است.

سخنگوی خانه موسیقی در ادامه افزود: اعضای خانه موسیقی که تمایل به عضویت در این تعاونی دارند می توانند با مراجعه به این خانه ضمن پر کردن فرم درخواست و واریز کردن مبلغ 30 هزار تومان به حسابی که مشخص شده به عضویت در تعاونی درآمده و درمجمع عمومی شرکت کنند.

این عضو هیئت مدیره خانه موسیقی همچنین تصریح کرد: برای این که تصمیمات بعدی درباره نحوه فعالیت این تعاونی گرفته شود می بایست تعداد اعضای مجمع عمومی آن به 100 نفر برسند تا بتوانیم هیئت مدیره را انتخاب کنیم. گمان می کنم برای رسیدن به این نصاب،ثبت نام از متقاضیان حدود یکی دو ماهی ادامه داشته باشد و خانه موسیقی از تمامی اعضایی که فاقد مسکن هستند برای عضویت وحضور در مجمع عمومی تعاونی مسکن این نهاد دعوت می کند.