ارزش واقعی انرژی در ایران ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر سه شنبه در مراسم برگزاری جلسه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با چگونگی مصرف بهینه انرژی در کنار توجه به امر اصلاح زیرساختهای الگوی مصرف، نتیجه مطلوبی را در پی خواهد داشت.

وی، با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نامگذاری هدفمند ایشان به نام سال اصلاح الگوی مصرف، بر لزوم رعایت این اصل مهم تاکید کرد و ادامه داد: سخنان مقام معظم رهبری تنها منوط به رعایت این اصل مهم در منابع ملی کشور نیست، بلکه توجه و رعایت این مهم، علاوه بر سازمان های دولتی و خصوصی در زندگی روزمره نیز باید برجسته باشد.

سرایلو با بیان اینکه کارکنان شرکت گاز استان زنجان می بایست اقدام به ارائه طرح جدیدی برای رعایت هر چه صحیح تر مصرف انرژی نمایند، افزود: با رشد سرعت مصرف انرژی در داخل کشور و امکان عدم صدور نفت تا چند دهه آینده، لزوم تحقق راهکارهای صرفه جویی انرژی در سال های آینده به عنوان یک ضرورت قطعی مورد توجه دولت مردان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان درباره اقدامات پایه ای دولت برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، تصریح کرد: سنگ بنای این تحول با تدوین مقررات و ضوابط فنی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها در سال 70 به نام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان آغاز شد که موفقیت در این مسیر همکاری همگانی را می طلبد.

سرایلو تهیه آمار دقیق از مصارف انرژی اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و مصرف گاز در ادارات دولتی و غیر دولتی و صنایع توسط کارکنان شرکت گاز استان زنجان را اقدامی مهم ارزیابی کرد و گفت: ارائه آخرین وضعیت اطلاعات مصارف انرژی و بیان چگونگی تولید و توزیع این انرژی ارزشمند، توجه هر چه بیشتر آحاد مردم را به رعایت الگوی مصرف بهینه جلب و قدردانی واقعی از این نعمت الهی را در پی خواهد داشت.