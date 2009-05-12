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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

آیت الله تسخیری:

پیروان ادیان الهی در ایران برای ساخت آینده‌ای روشن متحدانه تلاش می‌کنند

پیروان ادیان الهی در ایران برای ساخت آینده‌ای روشن متحدانه تلاش می‌کنند

معاون رهبر کلیسای شرق آشوری ظهر سه شنبه 22 اردیبهشت با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیدار و طی آن تسخیری تأکید کرد: در ایران همکاری فراوانی بین پیروان ادیان الهی در تمامی اقوام برای ساخت آینده‌ای روشن و عاری از تمامی مخاصمات در وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان تلاش دشمنان برای از بین بردن اتحاد پیروان ادیان توحیدی و اشاعه مفاسد اخلاقی و از هم گسیختن خانواده گفت: همه ما مسئولیت مشترکی جهت ایستادگی در برابر الحاد و بی دینی و توطئه های استکباری علیه ارزشهای انسانی داریم .

وی با اشاره به پیشنهاد گفتگوی ادیان در سال 2001 از سوی جمهوری اسلامی ایران افزود: گفتگوی پیروان ادیان برای برقراری صلح جهانی بسیار ضروری است .

تسخیری با بیان اینکه در ایران همکاری فراوانی بین پیروان ادیان الهی در تمامی اقوام برای ساختن آینده ای روشن و عاری از تمامی مخاصمات در جریان است تصریح کرد: برای آشوریان در عراق آرزوی زندگی مسالمت آمیز همراه با آرامش در کنار مسلمانان این منطقه را داریم .

در این دیدار یوناتن بت کلیا نماینده آشوریها در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران جایگاه ویژه و تاریخی برای همه اقوام و به ویژه آشوریان قائل است و ما در ایران به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنیم .

متروپلیتن مارگیورگیز صلیوا از سال 1981 به عنوان اسق کلیسای شرق آشوری برگزیده شد، در همین سال مدیریت کلیساهای خاورمیانه و روسیه را نیز بر عهده گرفت و کرسی وی در کشور عراق است .

کد مطلب 877229

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