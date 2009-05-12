به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان تلاش دشمنان برای از بین بردن اتحاد پیروان ادیان توحیدی و اشاعه مفاسد اخلاقی و از هم گسیختن خانواده گفت: همه ما مسئولیت مشترکی جهت ایستادگی در برابر الحاد و بی دینی و توطئه های استکباری علیه ارزشهای انسانی داریم .

وی با اشاره به پیشنهاد گفتگوی ادیان در سال 2001 از سوی جمهوری اسلامی ایران افزود: گفتگوی پیروان ادیان برای برقراری صلح جهانی بسیار ضروری است .

تسخیری با بیان اینکه در ایران همکاری فراوانی بین پیروان ادیان الهی در تمامی اقوام برای ساختن آینده ای روشن و عاری از تمامی مخاصمات در جریان است تصریح کرد: برای آشوریان در عراق آرزوی زندگی مسالمت آمیز همراه با آرامش در کنار مسلمانان این منطقه را داریم .

در این دیدار یوناتن بت کلیا نماینده آشوریها در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران جایگاه ویژه و تاریخی برای همه اقوام و به ویژه آشوریان قائل است و ما در ایران به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنیم .

متروپلیتن مارگیورگیز صلیوا از سال 1981 به عنوان اسق کلیسای شرق آشوری برگزیده شد، در همین سال مدیریت کلیساهای خاورمیانه و روسیه را نیز بر عهده گرفت و کرسی وی در کشور عراق است .