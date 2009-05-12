شرکت آبفر از زیان عملکرد 3 ساله خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت آبفر با بیان این مطلب و با اشاره به تعهدات معوقه این شرکت طی سالهای 84 و 85، از افزایش 40 درصدی تولیدات آبفر در سال گذشته به عنوان گامی برای عمل به تعهدات یاد کرد.

مهرداد مهرداد با اشاره به سابقه 40 ساله شرکت آبفر و وجود تنوع بسیار در تولیدات، از این شرکت به عنوان اولین شرکتی نام برد که سیستمهای قرائت از راه دور را بر روی کنتورهای آب و به منظور کاهش هزینه ها و دریافت مطالبات ارائه کرده است.

وی در ادامه از ورود کنتورهای چینی به بازار مصرف داخلی با نازل ترین قیمتها و بدون هر گونه تست و کنترل اظهار نگرانی کرد.

وی با اشاره به تولید و ارائه کنتور میزان در شرکت آبفر از سالهای پیش، به عدم استفاده از کنتورهای انفرادی برای رعایت عدالت در پرداخت هزینه های مصرف آب در واحدهای آپارتمانی انتقاد کرد و گفت: نصب کنتورهای مجزا برای هر آپارتمان یکی از مهمترین موارد منجر به رعایت الگوی مصرف آب است.

به گفته مهرداد؛ سالانه حدود یک میلیون کنتور در کشور نصب و استفاده می شود که در صورت نصب کنتور جداگانه در آپارتمان ها، نیاز این کالا به بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت و ضمن اشتغال زایی حاصل از این رشد تولید، منافع جداگانه ای برای کشور به ارمغان خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آبفر با بیان اینکه نبود برنامه ریزی مناسب در سال های گذشته موجب شده است تا تولیدات این شرکت به صورت جزیی و از طریق واحدهای فروش استان خراسان به افغانستان صادر شود، از بررسیهای صورت گرفته برای جذب بازارهای جدید صادراتی خبر داد.

وی از کشور عراق به عنوان بازار هدف مناسبی نام برد که با توجه به تغییرات پیش روی این کشور، به زودی استفاده از کنتور درآن اجباری والزامی خواهد شد. وی بیان کرد: با توجه به کیفیت محصولات این شرکت، برنامه ریزی های لازم برای حضور فعال در بازار عراق انجام شده است.

مهرداد از سفارش و استفاده کنتورها به صورت سلیقه ای و بدون توجه به نیاز واقعی کالا در نقاط مختلف کشور اظهار تاسف و اضافه کرد: هم اکنون برخی از شرکت های مصرف کننده، نیاز خود را کنتورهای با دقت بالا "کلاس سی" اعلام می کنند در صورتیکه نمی دانند که دقت مثبت و منفی کنتورها، در نهایت برآیند کنتورهای قرائت شده تفاوتی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: به منظور حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف بهتر است تا در تعویض کنتورهای قدیمی که بعضا" بیش از 30 سال عمر دارد و تاکنون تعویض نشده است، و اجباری کردن نصب کنتورهای آپارتمانی همت گمارده شود.