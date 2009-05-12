مطالبات و سئوالات ناشران از رئیس جمهور آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه ناشران و کتابفروشان در بخشی از نامه خود با اشاره به اصل بیست و چهارم قانون اساسی که درباره مبنای حقوقی انتشار کتاب در کشور است عنوان کرده است: در صورت احراز پست ریاست جمهوری تفسیرتان از این اصل چیست و با سازو کار فعلی دریافت مجوز قبل از چاپ کتاب چه برخوردی خواهید داشت و آن را چگونه تغییر خواهید داد؟

این اتحادیه همچنین در نامه خود از رئیس جمهور آینده کشور پرسیده است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدیگری دولت در حوزه کتاب و نیز افزایش نقش تشکلهای قانونی در درون صنعت نشر چه خواهد کرد؟



در این نامه یکی دیگر از مهمترین مشکلات پیش روی کوشندگان عرصه کتاب، پایین بودن نرخ نیاز مردم به مطالعه عنوان شده و این سئوال به میان آمده است: آیا مشاوران و سیاستگذاران فرهنگی شما به این امر مهم و کلیدی بهایی داده اند؟ برنامه های کلان شما برای افزایش نرخ نیاز مردم به مطالعه چیست؟

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به نحوه توزیع یارانه های رایج در حوزه کتاب جویای نظر دهمین رئیس جمهور کشور درباره این مسائل شده است: طرح تخصیص کاربری فرهنگی (قانونی شدن فعالیت ناشران و کتابفروشان در امکان مسکونی؛ قطعی شدن معافیت مالیاتی کتابفروشان؛ کاهش تعرفه های پستی، برق، گاز و بیمه؛ حذف عوارض شهرداری برای دفاتر نشر و کتابفروشیها؛ احداث کتابخانه های عمومی، محلی و تخصصی در کشور؛ انتقال چاپ و نشر کتابهای درسی مدارس به ناشران بخش خصوصی.

پیوستن کشور به معاهدات جهانی نشر و راهکارهای عملی شدن آن آخرین سئوال مطرح شده از سوی این اتحادیه است.