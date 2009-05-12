پهلوگیری 8 فروند کشتی در بندر فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: با فراهم شدن شرایط لازم برای پهلوگیری کشتی های تجارتی در 8 روز گذشته 8 کشتی در بندر فریدونکنار پهلوگیری کرد و 26 هزار تن کالا را تخلیه کردند.

فرماندار فریدونکنار با اشاره به اینکه بار این کشتی ها از نوع شمش، تیر آهن و ورق رول بوده است، گفت: پهلوگیری کشتیهایی با درافت 45/4 و ظرفیت 4700 تنی نشان دهنده قابلیتهای این بندر است که با وجود راههای مواصلاتی مناسب می تواند بخش اعظمی از مبادلات دریایی بنادر شمالی کشور را در آینده پوشش دهد.

نیک نژاد با بیان اینکه طرح تفصیلی بندر برای آغاز سرمایه گذاری 400 میلیارد ریالی شرکت بهره بردار بندر تا سه ماه آینده نهایی خواهد شد، خواستار حمایت بیشتر اداره کل بنادر و دریا نوردی مازندران و تسریع در تصویب طرح جامع بندر چند منظوره فریدونکنار شد.

وی همچنین از پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بندر فریدونکنار با توجه به پتانسیلهای مناسب موجود خبر داد.

در لحظه مخابره خبر دو کشتی دیگر در این بندر اعلام ورود کردند که به زودی تخلیه و بارگیری خواهند داشت.

