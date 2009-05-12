"شعله در زمهریر" در تئاتر شهر روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به کارگردانی محمدرضا مداحیان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته و پیش از این نیز در تالار وحدت و برج آزادی اجرا شده است.



"شعله در زمهریر" به داستان جوانی می‌پردازد که برحسب تصادف کشته و در برزخ با دو نفر از کسانی که در واقعه سوزاندن منزل حضرت فاطمه (س) حضور داشتند برخورد می‌کند و ... این نمایش هر روز بجز روزهای شنبه ساعت 19:30 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.