"شعله در زمهریر" در تئاتر شهر روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به کارگردانی محمدرضا مداحیان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته و پیش از این نیز در تالار وحدت و برج آزادی اجرا شده است.
"شعله در زمهریر" به داستان جوانی میپردازد که برحسب تصادف کشته و در برزخ با دو نفر از کسانی که در واقعه سوزاندن منزل حضرت فاطمه (س) حضور داشتند برخورد میکند و ... این نمایش هر روز بجز روزهای شنبه ساعت 19:30 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود.
نمایش "شعله در زمهریر" یکشنبه 20 اردیبهشت در نخستین شب اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با استقبال تماشاگران مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به کارگردانی محمدرضا مداحیان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته و پیش از این نیز در تالار وحدت و برج آزادی اجرا شده است.
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