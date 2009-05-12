کوهدشت با داشتن یک چهارم اراضی لرستان با بحران خشکسالی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، فرماندار کوهدشت ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان، اظهار داشت: شهرستان کوهدشت یکی از شهرستان هایی است که با توجه پتانسیل های بالقوه می تواند در برنامه چشم انداز بیست ساله به شهرستان اثر گذار تبدیل شود.

ابراهیمی با بیان اینکه باید بر اساس شاخص های این شهرستان اعتبارات لازم را از منابع آب دریافت کنیم، یادآور شد: کوهدشت در ارتباط با بحران کم آبی نیازمند به یک نهضت اطلاع رسانی است.

وی خواستار تشکیل تشکل های مردم به منظور اطلاع رسانی و کمک به وضعیت خشکسالی در شهرستان کوهدشت شد.

فرماندار کوهدشت از عدم اختصاص اعتبارات لازم به منابع شهرستان کوهدشت به شدت انتقاد کرد و افزود: هیچ منطقه ای بدون وجود آب به توسعه پایدار نخواهد رسید.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت آب در بخش کشاورزی، خاطر نشان کرد: شهرستان کوهدشت با منابع مستعد و پویای اقلیمی نقش بسیار موثری در تولید محصولات کشاورزی دارد.

علی پیرحیاتی بر ضرورت برنامه ریزی مناسب و منسجم برای ساماندهی وضعیت خشکسالی در کوهدشت تاکید کرد.