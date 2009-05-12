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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

افزایش موارد سرطان سینه در کرمان نگران کننده است

افزایش موارد سرطان سینه در کرمان نگران کننده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان با اشاره به اینکه بیماری سرطان سینه در بین بانوان کرمانی باید جدی گرفته شود، گفت: افزایش موارد ابتلا به این بیماری در کرمان نگران کننده شده است.

رویا دیوان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از بیماریهایی که سلامت بانوان را تهدید می کند، سرطان سینه است که در سالهای اخیر موارد ابتلا به این بیماری در استان کرمان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بیماری سرطان سینه باید توسط مسئولان جدی گرفته شود و آگاهیهای لازم در خصوص مقابله با این بیماری به جامعه زنان ارائه شود.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه افراد مبتلاء به این بیماری در مراحل پایانی سرطان به مراکز درمانی مراجعه می کنند که در این حالت در بیشتر مواقع نمی توان درمان خاصی را در این دوره زمانی تجویز کرد.

دیوان بیگی افزود: اگر این بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شودف قابل درمان است اما این نکته نیز از سوی جامعه جدی گرفته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور اطلاع رسانی در خصوص شناسایی و مقابله با بیماری یادشده لازم است برگزاری کارگاههای آموزشی و همایشها و نشستهای مختلف را با شرکت اقشار مختلف مردم در سطح استان در دستور کار قرار داد.

کد مطلب 877246

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