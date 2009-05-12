مامانی و اسماعیل نظر از پاس کنار گذاشته شدند/ سبزپوشان با 7 غایب مقابل راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز فصل نقل و انتقالات مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور رسما آغاز نشده است، دو بازیکن تیم پاس به نام‌های محمدرضا مامانی و اسماعیل محمد نظر از این تیم کنار گذاشته شدند.

تیم فوتبال پاس همدان که خود را برای دیدار با راه آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور آماده می کند، در حالی روز پنج شنبه هفته جاری مقابل این تیم صف آرایی خواهد کرد که هفت بازیکن خود را به علت مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد.

وریا غفوری، سامان صفا، محسن حمیدی و مصطفی علیزاده بازیکنان آسیب دیده اردوی پاس هستند. همچنین سه بازیکن این تیم به نام‌های ژوزف ادیشون، وحید علی آبادی و ابوالفضل حاجی زاده به علت محرومیت اجازه همراهی سبزپوشان در دیدار برابر راه آهن را نخواهد داشت.

پاداش برتری پاس مقابل پرسپولیس و صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی جام حذفی که مبلغ یک میلیون تومان برای هر کدام از بازیکنان بود، امروز به آنها پرداخت شد. در صورت راهیابی به دیدار نهایی پاداش بیشتر از این مبلغ به بازیکنان پاس پرداخت می شود.