34 هزار امدادگر در اردبیل سازماندهی شد

میرفخرالدین‌ زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نیروهای امدادی و داوطلب در زمان بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه در استان و تمام نقاط کشور به فعالیتهای تخصصی و امدادی مشغول خواهند شد.

وی سازماندهی این افراد را در گروههای هدایت، حمایت، مشارکت و مهارت عنوان کرد و افزود: برای افزایش آمادگی این نیروهای امدادی، بزودی مانور اسکان اضطراری در اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیر عامل هلال احمر استان با بیان اینکه در این مانور پنج هزار نیروی داوطلب شرکت خواهند داشت، اضافه کرد: همچنین در طی هشت ماه گذشته 28 مانور امداد و نجات نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، امداد کوهستان و.. در این استان برگزار شده است.

وی در ادامه از سازماندهی پنج هزار نیروی امدادی هلال احمر در تمام بخشها و روستاهای استان خبر داد و ابراز داشت: این نیروها با طی آموزشهای لازم، هم اکنون در تیمهای 33 نفره در بخشها، دهستانها، روستاها و محلات مستقر می باشند.

زاهد در پایان با اشاره به فعالیت 11 پایگاه امداد جاده‌ای با 313 امدادگر ویژه در سراسر استان اردبیل خاطر نشان کرد: بزودی 12 دستگاه آمبولانس با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 190 میلیون ریال به این پایگاه ها افزوده خواهد شد.

