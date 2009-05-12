اسمارت گیلاس مقابل سونگمو به برتری رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، اسمارت گیلاس موفق شد با نتیجه 90 بر 76 مقابل سونگمو به برتری برسد. نماینده فیلیپین که هدایت آن بر عهده رایکو ترومن است در هر چهار کوارتر به برتری رسید. نتایج کوارترها به این شرح است: (22-19)، (18-16)، (29-23) و (21-18).

مهرام، نماینده کشورمان، فردا چهارشنبه در نخستین دیدار خود با اسمارت گیلاس دیدار خواهد کرد.

بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در جاکارتا اندونزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

گروه‎ بندی 10 تیم شرکت‎ کننده در این بازی‎ها به این شرح است:

گروه A: مهرام ایران، الریاضی لبنان، سانگمو کره‌جنوبی، اسمارت گیلاس فیلیپین و القادسیه کویت

گروه B: العربی قطر، الوصل امارات، زین اردن، یانگ ‌کیگز هندوستان و ساتریامودا اندونزی