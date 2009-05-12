ظرفیتهای بالقوه ای برای توسعه همکاری های بین پنجاب پاکستان و خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهباز شریف ظهر سه شنبه ضمن بازدید از چند واحد صنعتی استا ن افزود: استعدادهای فراوانی برای توسعه همکاری های اقتصادی میان خراسان رضوی و ایالت پنجاب وجود دارد.

سروزیر ایالت پنجاب ضمن ابراز تعجب از تکنولوژی بالای صنعتی در خراسان رضوی خواستار برقراری تعاملات صنعتی بیشتر با این استان شد وگفت: در زمینه لبنیات، دامداری و صنایع مختلف ظرفیت های بالقوه ای برای توسعه همکاری های بین دو منطقه وجود دارد.

وی هدف از سفر هیئت پاکستانی به خراسان رضوی را برقراری ارتباط نزدیک تر با این استان عنوان کرد و گفت: امیدواریم در حوزه سرمایه گذاری های مشترک و توسعه اقتصادی به نتایج خوبی دست یابیم.

هیئت پاکستانی به سرپرستی سروزیر پنجاب عصر امروز با جمعی از تجار و بازرگانان خراسان رضوی به مذاکرات تخصصی در حوزه تجارت و بازرگانی خواهند پرداخت.

سروزیر ایالت پنجاب پاکستان ظهر امروز با حضور در شهرک صنعتی توس از چند واحد صنعتی در حوزه های صنایع دارویی، فرش، لبنیات، کارخانه کیک و کلوچه و ظروف چینی بازدید کرد.