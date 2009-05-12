انصاریفرد بزرگترین لطمه را به پرسپولیس زد/ به دنبال منافع شخصی هستند

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: افشین پیروانی در شرایطی از پرسپولیس کنار گذاشته شد که تیم ما دو برد آورده بود و هیچ دلیلی نداشت که مدیرعامل باشگاه بخواهد این مربی را کنار بگذارد. اما آقای انصاریفرد با این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی بزرگترین لطمه را به تیم زد و باعث شد ما برابر تیم پاس شکست بخوریم و از جام حذفی کنار برویم.

وی ادامه داد: بنده بارها با آقای وینگادا در مورد برکناری پیروانی صحبت کرده ام که ایشان به صراحت اعلام کردند هیچ مشکلی با پیروانی نداشته و خود آقای انصاریفرد این تصمیم را گرفته است.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: متاسفانه طی روزهای گذشته حاشیه هایی از سوی خود باشگاه برای تیم شکل گرفته که مشخص است برخی افراد بدون در نظر گرفتن نام پرسپولیس تنها به فکر منافع شخصی شان هستند و می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و هر طور شده به اهدافشان برسند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: آقای انصاریفرد که مدعی هستند می توانند بدون کمک سازمان تربیت بدنی و شخص خاصی هزینه های باشگاه را تامین کنند چرا برای پرداخت بدهی بازیکنان 20 بار وعده و وعید داده است و هیچ وقت هم به وعده هایش عمل نکرده است؟ خود من هنوز 35 درصد از قراردام را دریافت نکرده ام و تا به حال بارها با بدقولی ایشان مواجه شده ام.

وی افزود: این آقایان فقط به فکر منافع شخصی شان هستند و چیزی که برایشان اهمیت ندارد پرسپولیس و هوادارانش است. این عده حاضرند برای رسیدن به اهداف شخصی شان خیلی مسائل اخلاقی و حرفه ای را زیر پا بگذارند.

سعدوای به اتفاقات اخیر در باشگاه پرسپولیس اشاره کرد و افزود: متاسفانه طی روزهای گذشته از سوی باشگاه به برخی افراد خط داده شده است که علیه رئیس هیئت مدیره و کادر فنی باشگاه مصاحبه کنند و ذهنیت مردم نسبت به این افراد منفی شود. اما غافل از اینکه مردم خوب و بد را از هم تشخیص می دهند و می دانند چه کسانی به فکر ضربه زدن به پرسپولیس هستند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه به حاشیه سازی برخی قدیمی های پرسپولیس اشاره کرد و افزود: آقایی که در تیم های پایه ملی امتحانش را پس داده و در پرسپولیس هم عملکرد قابل قبولی در مربیگری نداشته و مورد اطمینان بازیکنان نیست مدام برای رسیدن به پست و جایگاه علیه کادر فنی فعلی صحبت می کند.

وی ادامه داد: این آقا اگر از نظر فنی خوب بود تا به حال بیکار نمی ماند و به دنبال این نبود که زیر پای مربیان دیگر را خالی کند تا سرمربی شود. به نظر من این آقا باید برود از کلاس های مربیگری درجه D شروع کند و اصول مربیگری را بیاموزد. متاسفانه این آقا برای اینکه به پرسپولیس برگردد با مدیرعامل باشگاه جلسه داشته تا به نیمکت این تیم برسد اما به اهدافش نرسید.

نعیم سعداوی با اشاره به حضور لیدرهایی که منتسب به باشگاه بودند و در بازی با پاس همدان حاشیه هایی را ایجاد کردند گفت: این عده را هم از سوی باشگاه اجیر کرده بودند تا در همدان علیه کادر فنی و اعضای هئیت مدیره شعار دهند. متاسفانه آقای انصاریفرد منافع شخصی را بر منافع باشگاه ترجیح می دهد و ضربات بزرگی را به پرسپولیس وارد کرده است.