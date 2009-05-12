کمک 10 هزار میلیارد ریالی خیرین برای ساخت مدرسه

محمدرضاحافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: خیرین سال گذشته شش هزار و 130 میلیارد ریال برای ساخت مدرسه در کشور کمک کردند و امسال با رشد اوضاع اقتصادی، میزان کمک خیرین نیز رشد می یابد.

وی ادامه داد: این درحالی است که سال گذشته دولت پنج هزار ریال برای ساخت مدرسه هزینه کرده و میزان کمک خیرین بیش از دولت بوده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور تعداد خیرین مدرسه سال کشور را 90 هزار نفر اعلام و بیان کرد: علاوه بر این حدود 700 خیر مدرسه ساز نیز در خارج از کشور فعالیت دارند و در سال جاری تعداد خیرین مدرسه ساز کشور به بیش از 100 هزار نفر افزایش می یابد.

به گفته حافظی، خیرین علاوه بر کمک سخت افزاری یا ایجاد فضای آموزشی در بعد نرم افزاری و علم آموزی نیز مشارکت می کنند و بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مدارس خیرساز به صورت هیئت امنایی اداره شوند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور عنوان کرد: این امر موجب می شود تا حفظ و نگهداری مدرسه را خود شخص خیر که دلسوز واقعی است، به عهده بگیرد و در نتیجه بتواند تجهیزات لازم را برای بچه ها به وجود بیاورد.

وی افزود: حضور فیزیکی خیرین در همه نقاط محروم کشور اثرگذار بوده و این عشق یک عشق فراگیر و شکوفایی است و هر جای کشور حضور پیدا کند آثار این عشق مشهود است.

حافظی خاطرنشان کرد: خیرین ثروتشان را در طبق اخلاص می گذارند و خرج می کنند و حضور آنها نسبت به 10 سال گذشته رشد قابل توجه ای داشته است.