دیدار برلوسکونی و مبارک به منظور بررسی اوضاع خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا در گفتگو با روزنامه الاهرام چاپ قاهره درباره دیدار سیلویو برلوسکونی با حسنی مبارک گفت: بررسی راههای احیای مذاکرات سازش در دستور کار رم-قاهره قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوعی که قاهره و رم درباره آن اتفاق نظر دارند، وابسته بودن بحران ها در خاورمیانه است.

فراتینی، مناقشه خاورمیانه را پیچیده ترین و حساس ترین بحران عصر حاضر اعلام کرد.

برلوسکونی و فراتینی در دیدار با یکدیگر، 22 توافقنامه در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، و امنیتی به منظور کنترل مهاجرت امضا می کنند.

گفتنی است، طرح سازش که به ابتکار آمریکا برای حل مناقشه خاورمیانه مطرح شده است بر ایجاد یک دولت فلسطینی تاکید دارد. طرح سازش بخاطر به رسمیت نشناختن حقوق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمین های اشغالی از طرف گروههای مقاومت فلسطینی رد شده است.