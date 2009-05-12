اولین جشنواره استانی توسعه تجارت الکترونیکی در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری این همایش در جمع خبرنگاران افزود: اولین جشنواره استانی توسعه تجارت الکترونیک در راستای اجرای برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور و به منظور اشاعه و توسعه فرهنگ بهره گیری خانواده ها و دانش آموزان از تجارت الکترونیک در سطح استان خراسان رضوی، برگزار خواهد شد و به مدت 7 ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت سازمان آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و پشتیبانی کننده جهت دانش آموزان مقطع متوسطه استان و با نگاه چند بعدی تدوین شده است، اظهار داشت: آگاه سازی بیشتر خانواده ها و دانش آموزان مقطع متوسطه با کارکردهای علمی، فرهنگی و تجاری اینترنت، فرهنگ سازی زمینه های مطلوب استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی و محیط وب، افزایش دامنه نفوذ اینترنت بویژه مبحث تجارت الکترونیک - شهر الکترونیک و دولت الکترونیک و آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با مزایا، نحوه استفاده و تاثیر تجارت الکترونیک بر اقتصاد خانواده از اصلی ترین اهداف برگزاری این جشنواره 7 ماهه است.

صفرزاده با اشاره به اینکه با توجه به گستره وسیع و تنوع مخاطبان، این جشنواره به صورت غیرحضوری برگزاری می شود تصریح کرد: بخش ها و محتویات جشنواره شامل ارائه آموزش های عمومی در زمینه های موضوع جهت دانش آموزان و خانواده ها، همگام با سطح و دامنه خاص تعریف شده در اهداف، بخش طرح سوالات جهت پاسخگویی شرکت کنندگان، ارائه مقالات و نظرات در زمینه های خاص و مشخص طرح شده، ارائه اقدامات انجام شده در محیط وب، نظرسنجی های لازم در زمینه های تعیین شده و ارائه پیشنهادات و انتقادات در این رابطه و برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره با حضور و مشارکت نفرات ممتاز و برگزاری نمایشگاه تجارت و خدمات الکترونیکی و دستاوردهای جشنواره با حضور موسسات و فعالین بخش های خصوصی و دولتی خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: انجام برنامه ریزی، تدوین محتوا و اجرا در قالب دو کمیته اجرایی و علمی در طول مدت جشنواره از اقداماتی است که توسط دبیرخانه این جشنواره انجام می شود که محتوا و مبانی آموزشی و فرهنگ سازی توسط کمیته علمی تدوین و جهت مطالعه و بهره برداری در اختیار همه دانش آموزان مقطع متوسطه استان قرار خواهد گرفت.