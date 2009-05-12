همایش علمی فرهنگی بزرگداشت خیام افتتاح می شود

غلامحسین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: مراسم بزرگداشت روز ملی خیام نیشابوری 28 اردیبهشت با نواخته شدن زنگ بزرگداشت خیام در مراسم ویژه صبحگاهی در دبیرستان خیام نیشابور و همزمان در سایر آموزشگاههای نیشابور آغاز می شود.

مسوول دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی گفت: همایش علمی، فرهنگی بزرگداشت خیام با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای سیمرغ افتتاح می گردد.

علیپور خاطر نشان کرد: سخنرانی علمی، شعرخوانی، اجرای موسیقی سنتی و مقامی از برنامه های این همایش است.

وی افزود: دکتر رضا اشرف زاده، دکتر رضا زاده ملک، دکتر کاووس حسن لی و دکتر قنبری از جمله سخنرانان این همایش خواهند بود.

مسوول دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گل افشانی آرامگاه خیام را از دیگر برنامه های این روز دانست و گفت: همچنین شب شعر ویژه بزرگداشت حکیم عمر خیام به همت مدیریت فرهنگی شهرداری نیشابور با حضور شاعران استان و شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری مسابقات علمی ریاضی در سطح آموزشگاههای نیشابور از دیگر برنامه ها خواهد بود.