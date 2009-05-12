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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان از کشف بیش از یک تن مواد مخدر در طی هفته گذشته کرمان خبرداد.

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی طی هفته گذشته در استان کرمان موفق به کشف هزار و 22 کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان شدند.

وی تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی در رفسنجان290 کیلوگرم، در بافت 361 کیلوگرم و در کهنوج 60 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی زرند نیز در بازرسی از یک دستگاه خودرو 121 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: ماموران ایست و بازرسی مرصاد در شهرستان بم روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه خودرو 50 کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند که در یک کامیون به قصد انتقال به اصفهان جاسازی شده بود.

ماموران قرارگاه عملیاتنی نصر نیز طی 24 ساعت گذشته 140 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط کردند.


 

کد مطلب 877270

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