حضور حداکثری در انتخابات برای اصلاح طلبان مهم است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اسماعیل ملک اخلاق عصر سه شنبه در نشست خبری در رشت اظهار داشت: هدف ما شکل گیری یک انتخابات بزرگ، وسیع و گسترده با قدرت انتخاب شهروندان است چراکه این انتخابات در تقویت نظام و انقلاب موثر است.

وی عنوان کرد: مشارکت حداکثری مردم قطعا در شکل گیری یک دولت کار آمد نقش دارد و دولت با پشتوانه های وسیع مردمی و مشارکت وسیع می تواند کارکردهای وسیع و همچنین پیوند بهتری در آینده بین دولت و ملت باشد.

سخنگوی ستاد مردمی میرحسین در گیلان اظهارداشت: دولتهای مختلف امروزه پشتوانه های وسیع مردمی را دارند و این پشتوانه های وسیع مردمی در قالبهای مختلف بروز می کنند که انتخابات یکی از این قالبهاست.

ملک اخلاق ادامه داد: بنابراین پیوند دولت و ملت در یک آزمونی شکل خواهد گرفت و این آزمون می تواند به عنوان "مشارکت سیاسی" یا " مشارکت سیاسی در عرصه انتخابات" باشد.

استاد دانشگاه گیلان در ادامه بر لزوم راه اندازی میزگردهای تخصصی در سطح استان تاکید کرد و افزود: این میزگردهای تخصصی با حضور ستادهای مختلف بصورت مشترک در قالب نقد و بررسی فضای کنونی و ارائه برنامه ها و راهکارها برای آینده کشوربه منظور اطلاع رسانی بیشتر در جهت قدرت انتخاب مردم در مرکزاستان و شهرستانها امری حیاتی است.

سخنگوی ستاد مسیر حسین در گیلان از فعالان تمامی ستادهای نامزدهای دهمین دوره انتخاب ریاست جمهوری در استان خواست درشکل گیری میزگردهای تخصصی مشترک در قالب نقد و برسی علمی و تخصصی در سطح ملی و محلی مساعدت وهمراهی لازم را داشته باشند.

استاد دانشگاه گیلان بیان داشت: نقد شرایط کنونی، تجزیه و تحلیل شرایط فعلی کشور، آشنایی با چالشها و مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای خروج از چالشها و تنگناها در افزایش قدرت انتخاب مردم موثر است.

وی همچنین با اعلام اینکه امروزه در همه کشورها دمکراسی به نام دمکراسی حرفه ای قلمداد می شود نه یک دموکراسی غیر حرفه ای افزود: دمکراسی حرفه ای دمکراسی است که برخواسته از قدرت اندیشه و انتخاب مردم باشد.

ملک اخلاق معتقد است: با افزایش اطلاعات و دانش سیاسی، درک عمیق شرایط زمانی و مکانی و جدا شدن از حرکتهای غیر حرفه ای و شعارگونه می توان بهتر انتخاب کرد.

سخنگویی ستاد میر حسین در گیلان اظهار داشت: انتخابات دهم می تواند انتخاباتی مبتنی برقدرت اطلاعات، قدرت اندیشه و قدرت انتخاب باشد.

وی یادآورشد: شهروندان ایرانی پس از 30 سال از انقلاب اسلامی در جایگاهی قرار گرفته اند که می توانند با قدرت اندیشه و تحلیل به استقبال انتخاب بزرگ و اساسی بروند.

ملک اخلاق بیان داشت: تحلیل گران و نظریه پردازان ستادهای حامیان کاندیداها و اصحاب مطبوعات می توانند برای روشنگری و روشن سازی افکار عمومی و افزایش قدرت انتخاب و شکل دادن یک دولت حرفه ای برای آینده نقش آفرین باشند.

سخنگوی ستاد میر حسین در گیلان در خصوص راه اندازی ستادهای فراگیر مردمی میر حسین در استان عنوان کرد: کسانی که تمایل فعالیت انتخاباتی برای میر حسین موسوی را دارند با هماهنگی دفتر مرکزی ستاد در استان می توانند این گونه ستادها را شکل دهند.

ملک اخلاق ادامه داد: راه اندازی ستادهای مردمی فراگیر در مشارکت حداکثری مردم استان بسیار موثر است که باید توجهی ویژه شود.

وی همچنین از سفر میرحسین موسوی در بیست وهفتم اردیبهشت ماه جاری به گیلان خبر داد و گفت: حضور در مزار شهدا، دیدار عمومی با مردم، دانشگاهیان و نخبگان از جمله برنامه های این کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری است.

ملک اخلاق اظهارداشت: همچنین زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی همان روزبه منظورافتتاح ستادهای انتخاباتی و ایراد سخنرانی در شهرستانهای تالش و لاهیجان حضور خواهد یافت.