طرح جامع ترافیک سیاسی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران در نشست بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل شهری پایتخت و راههای برون رفت از وضعیت موجود، با بیان این مطلب افزود: تغییرات غیر منطقی اعمال شده در طرح جامع با قانون منافات دارد و باعث می شود سهم 30 درصدی مترو در حمل و نقل شهری محقق نشود. با این تغییرات عملاً مردم اطراف تهران را تشویق می کنیم تا با وسیله نقلیه شخصی خود به شهر بیایند که این موضوع بر ترافیک تهران تأثیر منفی می گذارد.

مهندس جعفر ربیعی ادامه داد: اجازه نداریم منابع ملی، سرمایه های کشور و وقت مردم را صرف سیاسی کاری و بازیهای سیاسی کنیم. مترو یادگار خوبی است که از دوران گذشته پایه گذاری شده و به عنوان اقدام ارزشمند این دوره برای آیندگان به یادگار گذاشته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به اینکه تنها متروی پرظرفیت پاسخ گوی انبوه مسافران است افزود: در تهران صرفاً کریدورهای پرظرفیت جواب می دهد و سیستم کم ظرفیتی مانند مونوریل نمی تواند پاسخ گوی خیل مسافران باشد.

ربیعی «عقب افتادگی چند ساله در مقوله حمل و نقل ریلی» و «عدم وفاق جمعی در سطح سیاستگذاران، برنامه ریزان، تعیین کنندگان و تخصیص دهندگان بودجه به مترو» را دو چالش اصلی مترو بر شمرد و گفت: روزانه حدود 7/1 میلیون مسافر از طریق 100 کیلومتر خطوط مترو در 60 ایستگاه جا به جا می شوند.

در حال حاضر 10 قطار در حومه و 74 قطار نیز در داخل تهران به فعالیت مشغولند. امسال نیز 38 لوکوموتیو جدید برای خط پنج و 27 قطار جدید نیز برای خطوط داخل شهر به ناوگان مترو اضافه می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو ی تهران در این باره بیان کرد: به این ترتیب ظرفیت مترو در مجموع با خطوط موجود حدود 50 درصد افزایش پیدا می کند که با راه اندازی خطوط سه و چهار این افزایش ظرفیت باز هم بیشتر خواهد شد.

همچنین بر اساس گفته شهردار تهران امسال بخشی از خط چهار مترو از پیروزی تا آزادی و بخشی از خط یک مترو از میرداماد تا قیطریه و نیز توسعه خط شرقی مترو تا فرهنگ سرای اشراق (طبیعت) به بهره برداری می رسد.

ربیعی با تاکید بر این که قصد داریم سرفاصله حرکت قطارهای درون شهری در ساعات پیک را از 4 دقیقه به 2 دقیقه و سرفاصله حرکت قطارهای مسیر تهران – کرج را نیز از 10 دقیقه به 7 دقیقه و در نهایت به 5 دقیقه کاهش دهیم، گفت: این مهم نیازمند حمایت و مساعدت دولت جهت ورود قطارها و واگن های جدید است.

بر اساس محاسبات شهرداری تهران، راه اندازی هر کیلومتر خط جدید مترو 50 میلیون دلار هزینه در بر دارد، ربیعی به این موضوع اشاره کرد و افزود: توسعه مترو بستگی به اختصاص اعتبارات لازم دارد و به منظور جهش در رشد خطوط مترو، باید سالانه 20 کیلومتر خط جدید مترو ساخته شود تا طول خطوط مترو بر اساس طرح جامع ترافیک تهران به 430 کیلومتر برسد.

ربیعی با بیان اینکه برای تکمیل کل شبکه مترو 5/16 میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز است، اظهار کرد: این در حالی است که بخشی از 290 میلیارد تومان مصوبه مجلس که مجموع آن تنها برای احداث 6 کیلومتر خط مترو کفایت می کرد نیز تا کنون به مترو اختصاص پیدا نکرده است.

گفتنی است به رغم دعوت قبلی، نماینده وزارت کشور در این نشست کارشناسی که در محل خبرگزاری شهر برگزار شد، حاضر نشد.