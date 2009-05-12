سپاه همواره بسیجیان ویژه را از دخالت در انتخابات برحذر داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است : انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی در ایران، با توجه به شرایط ناشی از تحولات سیاسی - امنیتی در محیط منطقه ای و در عرصه جهانی و پیچیدگی و در هم تنیدگی رخدادها، به ویژه ناکامی آمریکایی ها از لشکر کشی به منطقه و استیصال رژیم صهیونیستی و نیز رویارویی نظام و ملت ایران با تهدیدات جدید دشمنان از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است.



به گونه ای که بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی جهان، دولت ها ونخبگان جوامع بین المللی و منطقه ای چشم به انتخابات و نحوه حضور ایرانیان در این آزمون بزرگ تاریخی دوخته اند. این در حالی است که تحولات در منطقه به نفع جبهه بیداری و پایداری اسلامی رقم خورده و افزایش روز افزون عمق استراتژیک ایران، کاخ سفید را به پیگیری پروزه ایران هراسی در منطقه و جهان وادار ساخته است.



در شرایطی که تاثیر گذاری بر فرآیند و نتایج انتخابات، راهبرد دشمنان قرار گرفته است و نتایج انتخابات دهم می تواند برای پیشبرد آرمانها و اهداف انقلاب و نیز استمرار حرکت پایداری و ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای غرب در موضوعاتی چون مسئله هسته ای و دیگر حقوق ملت مسلمان ایران، موثر واقع شود بی تردید حضور پرشور، با نشاط وحداکثری ملت ایران، به مثابه وظیفه ای همگانی، ضمن مشارکت ورزی مردم در صحنه های سیاسی، اجتماعی، شکست راهبرد غربی ها را رقم خواهد زد. اما متاسفانه رقابت های سیاسی، گاه آنچنان اوج می گیرد که رعایت مصالح ملی تحت الشعاع قرار می گیرد و خواسته یا ناخواسته موجبات موفقیت عملیات روانی دشمنان علیه ملت و نظام را فراهم می آورد.



در این رهگذر از آنجا که در هفته ها و روزهای اخیر برخی از اشخاص و رسانه ها، با اظهار نظرهای غیر واقعی و برداشت های ناصحیح و ناصواب پیرامون چگونگی حضور بسیج و بسیجیان در انتخابات، شبهات و بعضا اتهاماتی را متجه سپاه و بسیج نموده و آنان را به ورود و دخالت احتمالی در انتخابات آینده متهم ساخته اند لذا جهت تنویر افکار عمومی، نکاتی را به استحضار ملت شریف و انقلابی ایران می رسانیم:



1- حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اصل 150 قانون اساسی، طی سی سال گذشته، در انجام رسالت ها و ماموریت های خطیر و قانونی خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای گران سنگ آن از هیچ تلاشی دریغ نکرده و در کنار سایر سازمان ها و دستگاه های مسئول به مدد برخورداری از نیروهای عظیم بسیجی مردمی، همواره در پی حفظ و ارتقای امنیت ملی پایدار بوده و در مصاف با دشمنان با رشادت و تقدیم شهدیا فراوان، تمامی هستی و آبروی خود را به میدان معامله با خداوند و ملت عزیز ایران آورده است.



2- پاسداران انقلاب و بسیجیان سلحشور همانند همه مردم ایران راز ماندگاری نظام و انقلاب را در پیروی از ولایت فقیه و راه امام عظیم الشان دانسته و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) بدون توجه به تلاش بدخواهان و خناسان، همواره تکلیف و تعهد خود را در دفاع عالمانه و شجاعانه از آرمان های انقلاب را فراموش نکرده و با موفقیت کامل به آن پرداخته اند.



3- بسیج، فرهنگ و تفکری ماندگار و فراگیر در لایه های اجتماعی و سطوح اقشار مختلف جامعه بوده و با الهام از آموزه های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر کسی که خود را سرباز میدان های نیاز انقلاب و کشور بداند بسیجی است. این نام مقدس همواره مایه آرامش و اطمینان خاطر مردم ایران بوده است به طوریکه نیروهای مخلص و برجستگان کشور اعم از چهره های علمی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی نیز بسیجی بودن را از افتخارات خود می دانند در عین حال جنجال آفرینی برخی رسانه ها و سخنان سنجیده و فرافکنانه با اهداف خاص هرگز این نیروی مخلص و فداکار را از صحنه خدمت به ملت شریف و کمک به تامین امنیت و استحکام کشور خارج نخواهد ساخت.



4- سپاه و بسیج با تاسی به وصایای جاودان حضرت امام (ره) و منویات هدایت بخش مقام معظم رهبری به عهدی که با امام عزیز و شهیدان همیشه جاوید انقلاب بسته پایدار است و با آمادگی همه جانبه و قاطعیت تمام به دفاع از انقلاب اسلامی در تمامی عرصه ها خواهد پرداخت. از عزیزانی که پیشینه آنان تعلقشان به خانواده انقلاب را تایید می کند نیز انتظار دارد در اظهار نظر پیرامون سپاه و بسیج مستندات قانونی پیرامون ماموریت ها و وظایف آنها را نصب العین قرار داده و با برخی اظهارات نسنجیده موجبات خوشحالی دشمنان را فراهم نیاورند.



5- بر اساس قوانین موجود (ماده 13 قانون مقررات استخدامی سپاه) بسیجی به فردی اطلاق می شود که داوطلبانه جهت تحقق ارتش 20 میلیونی تحت پوشش سپاه در می آید. به موجب همین ماده قانونی بسیجیان به سه دسته "بسیج عادی"، "بسیج فعال" و "بسیج ویژه یا پاسداری افتخاری" تقسیم می شوند. در ماده قانونی مذکور عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی بسیجی تلقی می شود و علاوه بر تقسیمات کلی عنوان شده بسیجیان با عناوینی از قبیل بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج پزشکان، بسیج کارگری، بسیج اساتید، بسیج فرهنگیان، بسیج ورزشکاران و ... تفکیک می شوند. لکن در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود هرگز از آنان در غیر زمان بکارگیری، به عنوان نظامی ذکری نشده است و مقررات مربوط به نظامیان صرفا شامل بسیجیان ویژه (پاسداری افتخاری) می گردند که طبق بند ج ماده 13 قانون مقررات استخدامی سپاه پرسنلی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از گذراندن آموزش های مطروحه در آن قانون سازماندهی گردیده و متعهد می گردد تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند و بند ماده 16 این قانون، ممنوعیت برای عضویت در احزاب و گروه های سیاسی را تنها مخصوص این بخش از بسیجیان قلمداد نموده است قانونگذار در تعریف بسیج فعال و عادی نیز به گونه ای برخورد نموده است که یقینا اطلاق عنوان نظامی با ضوابط و تعاریف خاص خود بر آنان فاقد وجاهت قانونی است.



علاوه بر این سپاه همواره در آستانه برگزاری انتخابات در کشور، کادر ثابت، وظیفه، پیمانی و بسیجی (ویژه) خود را از هر گونه دخالت و فعالیت له یا علیه کاندیداها بر حذر می دارد؛ بدیهی است در صورت ضرورت اسناد و مدارک موجود در این زمینه به اطلاع عمومی خواهد رسید



6- البته مقوله ممنوعیت دخالت نظامیان و آن دسته از بسیجیانی که توضیح داده شد امری بدیهی است که مورد تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و قوانین موضوعه کشور نیز بر آن تصریح دارند و سپاه نیز همواره پای بندی خود را به آن نشان داده است لکن معمولا در موسم انتخابات از سوی برخی اشخاص، جناح ها و رسانه ها، مطالبی مطرح می شود که منجر به فضا سازی هایی علیه این نیروهای خدوم متعهد کشور و بستر سازی برای عملیات روانی و هجمه های ناجوانمردانه دشمنان می گردد. این موضوع در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری اسلامی نیز منجر به مکاتباتی بین سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور وقت (موسوی لاری) و رئیس جمهور سابق (سید محمد خاتمی) گردید که پس از بررسی حقوقی و قانونی توسط معاون حقوقی و امور مجلس وقت ریاست جمهوری (حجت الاسلام صدوقی) عدم ممنوعیت قانونی برای عضویت و هواداران بسیجیان عادی و فعال از احزاب و گروههای سیاسی مورد تاکید قرار گرفت وممنوعیت های مندرج در قانون را صرفا برای پرسنل بسیجی ویژه دانستند. علاوه بر این سپاه همواره در آستانه برگزاری انتخابات در کشور، کادر ثابت، وظیفه، پیمانی و بسیجی (ویژه) خود را از هر گونه دخالت و فعالیت له یا علیه کاندیداها بر حذر می دارد؛ بدیهی است در صورت ضرورت اسناد و مدارک موجود در این زمینه به اطلاع عمومی خواهد رسید.



7- بنابه فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مقرر است این مملکت بیست میلیون بسیجی داشته باشد و بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش جمعیت کشور، باید بسیج دهها میلیونی تشکیل شود، آیا هیچ عقل سلیمی می پذیرد که این جمعیت عظیم و تاثیر گذار به جرم اعلام آمادگی در شرایط خاص برای دفاع از کشور و انقلاب از صحنه های سرنوشت ساز کشور حذف و کنار زده شود چنین اعتقادی نه با پیروی از راه امام خمینی (ره) که تشکیل بسیج بیست میلیونی را ضروری ترین تشکیل می دانستند سازگار است ونه با شعار توسعه سیاسی! البته باز هم تاکید می کنیم که بین مقوله تشکیلات و سازمان بسیج با افراد بسیجی که جزء آحاد ملت هستند تفاوت وجود دارد.



8- وحدت رمز راز موفقیت و سربلندی ملت ایران در طول حیات سی ساله انقلاب و نظام اسلامی بوده است وعدم صیانت از فضای سالم انتخابات و پرهیز از هر گونه گفتار و کرداری که منجر به پاشیدن بذر اختلاف و تنش و تشویش اذهان عمومی گردد، گناهی نابخشودنی است که بایستی در آخرت پاسخگوی آن بود. در چنین شرایطی انتظار از کسانی که شعار پیروی از خط امام (ره) و رهبری و نیز بسیجی بودن را سر می دهند افزون تر خواهد بود.



در پایان از تمامی شخصیت ها و اصحاب قلم و رسانه که در روزهای اخیر از سردلسوزی، در پاسخ به فضاسازی علیه سپاه و بسیج اقدام کرده اند قدرشناسی و سپاسگزاری گردیده و درخواست می گردد با رعایت اخلاق رسانه ای و ادبیاتی در شان فرهنگ و نظام ارزشی جامعه، تمامی تلاش، همت و ظرفیت خود را برای عینیت بخشیدن به حضور حداکثری آحاد ملت در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران که انشاء الله منجر به تقویت استحکام و انسجام داخلی و اقتدار ملی و یاس و نا امیدی دشمنان خواهد شد به کار گیرند.

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