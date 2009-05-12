گلستان در زمینه طرحهای ابتکاری امدادی خلاقیت زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدعلی منیری عصر سه شنبه در همایش کانونهای دانشجویی در گرگان افزود: تاکنون تلاشهای فراوانی در این استان در زمینه تشکیل کانونهای دانشجویی و کانونهای مختلف امدادی شده است.

وی اظهار داشت: کانونهای امدادی دانشجویی در حوزه فعالیتهای این جمعیت نقش راهبردی دارد و در مقابل چالشها و ناهنجاریهای اجتماعی، باید فرصتی را برای ارائه خدمات حوانان علاقمند فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح ابتکاری و امدادی خاص را باید در کشورهای دیگر در همایشها به مرحله اجرا بگذاریم و برای تحقق این اهداف توانمند سازی نیروها امری مهم است.

به گفته منیری، یک توان ارزشمند و قوی نیاز داریم تا با ارائه طرح نوین شاهد شکوفایی کانونهای دانشجویی در سطح کشور باشیم.

معاون جذب و ساماندهی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور بیان داشت: تاکنون برای تجهیز کانونهای دانشجویی یک دستگاه رایانه ارائه شد و در مجموع چهار میلیارد ر یال اعتبار به کانونهای دانشجویی ابلاغ شد.

وی یادآورشد: برای گسترش فعالیتهای امدادی راه اندازی کانون در بخش های مختلف امری ضروری استو تاکنون تلاشهای خوبی در این زمینه شده است.



در این همایش تعدادی از اعضای کانونهای دانشجویی هلال احمر گلستان شرکت داشتند.

