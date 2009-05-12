رکوردهای 71 ساله راه آهن را شکسته ایم/ امیدمان به قهرمانی زیاد است

محمدحسن انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در طول دو سالی که در باشگاه راه آهن حضور داشته ام تلاش کرده ایم به همراه همکارانم و حمایت های مدیریت شرکت راه آهن از نظر توسعه فضای ورزشی و بالا بردن شرایط فنی تیم موثر باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه زحمات همه ما با رسیدن تیم فوتبال باشگاه به مرحله نیمه نهایی جام حذفی به بار نشست و امیدواریم با قهرمانی در این رقابتها رکوردهای 71 ساله تاریخ فوتبال راه آهن را بشکنیم.

انصاریفرد در ادامه خاطر نشان کرد: اتحاد و همدلی بازیکنان و اعضای کادر فنی باعث شده است در رقابتهای جام حذفی عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم. ما در چهار بازی اخیر سه پیروزی بدست آورده ایم که رکورد خوبی محسوب می شود. امیدوارم در ادامه راه نیز با اتحادی که در مجموعه باشگاه ایجاد شده است موفق شویم و به عنوان قهرمانی جام حذفی دست پیدا کنیم.

محمدحسن انصاریفرد در ادامه تصریح کرد: با اینکه در طول تاریخ باشگاه راه آهن برای نخستین بار است که این تیم به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کرده است اما این نباید دلیلی شود که بازیکنان را غرور بگیرد و در دیدار برابر پاس همدان مغرورانه بازی کنند.

وی افزود: ما اهمیت این دیدار را می دانیم و امیدوارم با کادر فنی جوان و با انگیزه ای که داریم بتوانیم از این مرحله هم با موفقیت عبور کنیم و به فینال راه پیدا کنیم.

انصاریفرد ادامه داد: پاس همدان قطعا تیم خوبی است که توانست پرسپولیس را شکست دهد. با این وجود آنها هم مشکلاتی دارند که غیبت چند بازیکن از جمله آنهاست.

وی در پایان گفت: امیدوارم با قهرمانی در رقابتهای جام حذفی پاسخ حمایت ها و محبت های مردم خوب شهرری را بدهیم و فصل بعد با جام قهرمانی به این شهر برویم.