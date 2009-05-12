ورود یک زن به بدنه مدیریتی آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی، رئیس این سازمان در حکمی منیره موحدی را به سمت معاون پژوهش ، برنامه ریزی و منابع انسانی استان منصوب کرد .

وی بعد از ظهر سه شنبه در آیین معارفه موحدی با تشریح جایگاه زن در اسلام بر لزوم بهره گیری از توان مدیریتی بانوان تاکید کرد .

وی با اشاره به فعالیت 20 هزار بانوی فرهنگی در مازندران گفت : وجود یک زن در بدنه مدیریتی سازمان آموزش و پرورش مازندران می تواند به تحقق مطالبات آنان کمک کند.

فیاضی با توجه به نگاه ویژه دولت نهم به بهره گیری از توان اجرایی بانوان خواستار مشارکت فعال آنان در عرصه های تصمیم سازی شد .

معاون جدید پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم گفت: آموزش و پرورش به عنوان موثرترین دستگاه آموزشی و تربیتی کشور برای تحقق اهداف، نیازمند تحول و دگرگونی برای ایفای ماموریتهای محوله است.

منیره موحدی ارائه راهکارهای نوین و نقد های سازنده را زمینه ساز تحول دانست و گفت: با وضع قوانین و مقررات می توان مسیر حرکت را مشخص کرده و زمینه تحول را فراهم نمود .

موحدی پیش از در سمت مشاور امور بانوان رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران انجام وظیفه می کرد.