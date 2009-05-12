سهم عوارض در بودجه شهرداری فقط 5/2 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اعلام این مطلب و با اشاره به اینکه نقل و انتقالات دولتی سهم بالای 50 درصدی و بهای خدمات شهری سهم 30 درصدی در بودجه شهرداریهای کشورهای جهان دارد گفت: درآمدهای حاصل از ساخت و ساز به عنوان مهمترین منبع مالی شهرداری تهران 80 درصد از بودجه این سازمان را به خود اختصاص داده است که هر ساله بر اساس لایحه درآمدهای پایدار 5 درصد از آن کاسته می شود.

دکتر حسین محمد پورزرندی افزود: درآمدهای حاصل از ساخت و ساز به عنوان درآمدهای ناپایدار سهم زیادی در بودجه شهرداری دارند این در حالی است که سهم این درآمد در شهرداریهای دیگر جهان از 20 درصد تجاوز نمی کند.

معاون شهردار تهران همچنین بیان کرد: کمک دولت که به عنوان درآمدهای پایدار در بودجه شهرداری تهران پیش بینی شده است فقط در بحث حمل و نقل است که سهم کمتر از 10 درصدی دارد که این کد درآمدی هم در میانگین کشورهای دیگر بیش از 20 درصد است و در برخی از کشورها بیش از 40 درصد نیز است.

شهرداری تهران در مقایسه با شهرداریهای کلان شهرهای کشور سهم بیشتری از بودجه خود را به درآمدهای پایدار اختصاص داده است. این در حالی است که شهرداریهای مشهد، اصفهان و تبریز مانند سابق بیشترین میزان بودجه خود به درآمدهای ناپایدار اختصاص دارد.

پورزرندی با اشاره به نظام مالی شهرداری های کشور گفت: شهرداری بارسلونا با 40 درصد بیشترین میزان را در کمک دولتی به خود اختصاص داده است در حالی که تنها کمتر از 10 درصد از درآمدهای شهرداری تهران کمک دولت است.

شهرداریهای جهان به طور میانگین سهم 20 درصدی بودجه خود را از فاینانس تامین می کنند در حالی که این رقم در ایران تنها یک درصد است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: اتکاء شدید به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز، عدم تعیین تکلیف نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، عدم تنظیم روابط مالی دولت و شهرداری و به طور کلی فقدان وجود سیاست کلان در این زمینه چالشهای نظام درآمدی شهرداری ها در ایران است.

معاون اداری مالی شهرداری تهران به راههای تامین منابع مالی شهرداری تهران در سالهای اخیر اشاره کرد وگفت: پروژه مترو از طریق اعتبارات نهادها و بانکهای بین المللی تامین مالی می شود. پروژه های امام علی، زیر گذر توحید و ... نیز توسط یک بانک چینی از طریق خط اعتباری میان مدت تامین مالی می شود.