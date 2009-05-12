919 طرح مخابراتی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک هومان محمودی ظهر سه شنبه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در اراک افزود: پنج هزار و 608 شماره در 10 مرکز سوئیچ شهری و روستایی، 663 باجه تلفن همگانی، 9 ایستگاه BTS تلفن همراه، مرکز BSC اراک و ایستگاه REPEATER تلفن همراه در دو نقطه روستایی تاسیس و راه اندازی می شوند.

وی همچنین از راه اندازی سرویس ارسال پیامک برای مشترکینی که در دسترس قرار ندارند و یا دستگاه گوشی آنان خاموش است خبر داد و گفت: برنامه رومینگ پوشش تلفن همراه از طریق 233 سایت GSM برای 700 روستای دارای تلفن خانگی اجرا می شود.

وی در ادامه تعداد تلفن های همراه این استان را در پایان سال گذشته ، 511 هزار و 284 عنوان کرد و اظهار داشت: 536 هزار و 120 تلفن ثابت منصوبه و 467 هزار و 271تلفن ثابت در استان مشغول به کار هستند.

محمودی با اشاره به عملکرد این شرکت از سال 84 تا 87 ادامه داد: تعداد مراکز روستایی از 198 مرکز در سال 84 به 902 مرکز در سال 87 ، دفاتر ICT روستایی از 12 دفتر به 271، دفاتر مخابرات روستایی از 970 دفتر به یکهزار و 69 دفتر و تعداد تلفن های همگانی نیز از دو هزار و 520 به پنج هزار و 291 دستگاه افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این شرکت سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست کشور در تاسیس دفاتر ICT روستایی با راه اندازی 271 دفتر و رتبه دوم کشور در توسعه و ارتقاء شبکه تلفن همراه با راه اندازی 110 ایستگاه BTS شده است و همچنین در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان اول شد.

وی اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از 112 هزار شماره تلفن همراه واگذار شد که ضریب نفوذ تلفن همراه 55/3 درصد افزایش یافته است و همچنین بیش از 23 هزار شماره تلفن ثابت با ارتقاء ضریب نفوذ 42/1 درصد دایر شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرهای استان و روستاهای بالای 250 خانوار تلفن همراه و ثابت به روز واگذار می شود خاطر نشان کرد: 800 روستای استان به شبکه تلفن همراه اول از طریق اجرای برنامه رومینگ سایتهای GSM روستایی تحت پوشش قرار گرفتند.