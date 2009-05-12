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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

از میان اخبار/

پدر و مادر خلافکار پس از 18سال دخترشان را دزدیدند

پلیس سالت لیک کانتی امریکا از دزدیده شدن دختر 19ساله‌ تگزاسی از صومعه ال‌دی‌اس خبر داد و اعلام کرد: تحقیقات حاکی از آن است که این دختر توسط پدر و مادر خلافکارش ربوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گوگل نیوز، دنیل آلانسو در یک سالگی به دلیل آزار و اذیت والدینش با کمک مسئولان حمایت از کودکان آمریکا به صومعه ال‌ دی ‌اس منتقل شده بود و تا روز گذشته کسی از محل زندگی وی اطلاع نداشته است اما والدینش با جستجو در این منطقه توانسته ‌اند دنیل را پیدا و بربایند.

در تحقیقات پلیس مشخص شده که پدر دنیل در سالهای اخیر دوبار مرتکب جرم آزار و اذیت شده و مادر وی نیز معتاد و توزیع کننده مواد مخدر است و این‌ دو قصد دارند از دخترشان در رسیدن به اهداف شومشان استفاده کنند.

تمام مسئولان صومعه ال ‌دی ‌اس و دوستان دنیل نگران وضعیت وی هستند و در تلاش‌اند تا با کمک مردم منطقه سالت لیک کانتی و پلیس تگزاس این دختر را از بند والدین خلافکارش آزاد کنند.

پلیس منطقه سالت لیک کانتی امریکا احتمال می‌دهد این دختر 19 ساله به ایالت تگزاس منتقل شده باشد.

کد مطلب 877288

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