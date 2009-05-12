پدر و مادر خلافکار پس از 18سال دخترشان را دزدیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گوگل نیوز، دنیل آلانسو در یک سالگی به دلیل آزار و اذیت والدینش با کمک مسئولان حمایت از کودکان آمریکا به صومعه ال دی اس منتقل شده بود و تا روز گذشته کسی از محل زندگی وی اطلاع نداشته است اما والدینش با جستجو در این منطقه توانسته اند دنیل را پیدا و بربایند.
در تحقیقات پلیس مشخص شده که پدر دنیل در سالهای اخیر دوبار مرتکب جرم آزار و اذیت شده و مادر وی نیز معتاد و توزیع کننده مواد مخدر است و این دو قصد دارند از دخترشان در رسیدن به اهداف شومشان استفاده کنند.
تمام مسئولان صومعه ال دی اس و دوستان دنیل نگران وضعیت وی هستند و در تلاشاند تا با کمک مردم منطقه سالت لیک کانتی و پلیس تگزاس این دختر را از بند والدین خلافکارش آزاد کنند.
پلیس منطقه سالت لیک کانتی امریکا احتمال میدهد این دختر 19 ساله به ایالت تگزاس منتقل شده باشد.
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