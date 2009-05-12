۲۴ میلیاردتومان برای نهضت آسفالت در مازندران هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سید یونس حسینی عصر سه شنبه در جلسه نهضت آسفالت استان در ساری افزود: در راستای حمایت مالی دولت به شهرداریها جهت اجرای طرح های عمرانی به ویژه درشهرهای کوچک و کم درآمد با مشارکت استانداری ها وشهرداریها ،اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال جهت آسفالت خیابانها ومعابرشهری باعنوان نهضت آسفالت در کشور اختصاص یافت.

وی گفت : سهم مازندران دراین طرح 243 میلیارد ریال بوده که از این رقم یکصد و یک میلیارد ریال سهم دولت ،ازطریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تامین و پرداخت خواهد شد.

حسینی افزود: مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح از تعهدات استانداری و نیز مبلغ چهل و یک میلیاردریال آن سهم شهرداری های بالای بیست هزار نفر جمعیت است.

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مدیرکل دفترامورشهری استانداری افزود: دولت وسازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به دلیل مشکلات مالی شهرهای کوچک زیر بیست هزار نفر،کل اعتبارات تعیین شده برای هریک از این شهرها را فقط ازطریق سازمان شهرداری ها و استانداری تامین وپرداخت خواهد کرد.

حسینی گفت : اعتبارات هر شهرداری بامشخص شدن معابر و خیابانهای شهری بر روی نقشه های هادی، جامع و تفصیلی و در قالب تفاهم نامه تنظیمی که به امضا مسئولین شهری و تائید استانداری وسازمان امور شهرداری های کشور رسیده باشد پرداخت می شود.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری تصریح کرد: مراحل اجرایی این طرح آغاز شده و اعتبار هر شهرداری نیز بصورت مرحله ای و با اعمال نظارت و ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه پرداخت خواهد شد.