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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

دریادار صفاری:

بی تفاوتی برای انسان تکلیف محور بی معنی است

بی تفاوتی برای انسان تکلیف محور بی معنی است

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به مشی، سیره و زندگی ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س) برخی از ویژگی های انسان تکلیف محور را برشمرد و تاکید کرد: بی تفاوتی برای انسان تکلیف محور بی معنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دریادار پاسدار مرتضی صفاری طی سخنانی به مناسبت ایام فاطمیه در جمع دانشجویان مرکز آموزش سید الشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه  اظهار داشت: انسان مومن وموحد و معتقد، تکلیف محور است و تمام شئون زندگی متاثیر از این ویژگی خواهد بود.

وی افزود: انسان مسلمانی که به تعبیر پیامبر گرامی اسلام (ص) در صورت غفلت از همسایه خود و غفلت از رسیدگی و توجه به امور دیگر مسلمانان، از مسلمانی خارج است، چطور می تواند نسبت به مهمترین و سرنوشت ساز ترین مسائل خود و پیرامون خود بی تفاوت باشد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: سپاه به عنوان یکی از ارکان مهم و ستون های حیاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مجموعه ای وسیع و گسترده است که همه توفیقات خود را مرهون ایمان، آگاهی، بینش، بصیرت و دنباله روی از ولی فقیه می داند.

وی افزود: مجموعه ای که وظیفه و رسالت او پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردها و ارزش های آن چه در سطح داخلی و چه خارجی است و ایمان، آگاهی و بینش و بصیرت اساس موفقیت اوست نمی تواند نسبت به کسب آگاهی و بصیرت لازم در مقوله های سرنوشت سازی همچون انتخابات که به فرموده حضرت امام (ره) نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی که یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است، بی اعتنا و بی تفاوت باشد.

دریادار صفاری خاطر نشان کرد: سپاه در مجموعه خود یادآوری و ترویج اصول و ارزش های اسلامی و انقلابی و توجه دادن به اهداف و آرمان های اصیل امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و رهنمودهای ولی فقیه به عنوان رکن نظام اسلامی را بخشی از رسالت و جزئی از افتخارات خود می داند.

سردار صفاری با اشاره به اینکه هر نظامی برای خود اصول و آرمان ها و خطوط قرمزی دارد و نظام دینی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: سپاه به عنوان پاسدار انقلاب در هیچ برهه ای نسبت به تعدی و هجمه نسبت به اصول و ارزش های انقلاب و زیر سئوال بردن دستاوردهای عظیم نظام مقدس اسلامی که محصول خون هزاران شهید و ایثارگر است بی تفاوت نیست.

کد مطلب 877295

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