به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری عصر سه شنبه در جمع کارشناسان ناظر فنی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: گندم یکی از محصولات استراتژیک و مهم ملی است که با توجه به کشت پاییزه آن و نزولات جوی حدود 40 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری بیش از 39 هزار و 400 هکتار از اراضی زراعی آبی استان زیر کشت گندم رفته است که از این میزان سطح زیر کشت 239 هکتار آن در طبقات مختلف بذری برای تولید بذور مورد نیاز کشاورزان کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: تولید بذور اصلاح شده گندم با نظارت نماینده موسسه کنترل و گواهی بذر تحقیقات و به کارگیری سه نفر کارشناس ناظر فنی مزرعه انجام می‌شود تا بذور تولیدی از کیفیت مطلوب بذری برخوردار باشد.

زاری گفت: تعداد 47 کارشناس ناظر فنی برای نظارت بر اجرای عملیات به ‌زراعی به منظور افزایش تولید در سال زراعی جاری به کار گرفته شده‌اند که در قالب شرکت ‌های خدمات مشاوره ‌ای کشاورزی به بهره‌ برداران گندمکار خدمات ‌رسانی می ‌کنند.

وی تصریح کرد: در سال جاری در راستای طرح افزایش تولید گندم 495 تن بذور اصلاح شده گندم در طبقات مختلف بذری بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شده که میزان یارانه در نظر گرفته شده به ازای هر کیلوگرم یک هزار و 510 ریال بوده است.