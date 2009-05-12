زمینه اشتغال 557 مددجوی بهزیستی خراسان جنوبی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی شاهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران میزان تسهیلات اعطا شده در این زمینه را مبلغ چهار میلیارد و 365 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در سال 86 زمینه اشتغال 469 نفر با مبلغ دو میلیارد و 208 میلیون ریال تسهیلات در استان فراهم شده که این رقم در سال 87 حدود 23 درصد رشد داشته است.

وی گفت: این میزان اشتغال فراهم شده از محل اعتبارات بیمه سهم کارفرما 198 نفر، بیمه خویش ‌فرما 20 نفر، جبران کارایی معلولان 53 نفر، بنگاه‌ های زود‌بازده اقتصادی 12نفر، سرمایه کار بلاعوض 72 نفر، اشتغال بدون تسهیلات کارفرمایی 61 نفر، آموزش فنی و حرفه‌ ای 105 نفر، توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار 46 نفر، باقیمانده وجوه اداره شده سال 85 به تعداد نه نفر و تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) نیز یک نفر بوده است.

معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: پیگیری ‌های لازم برای پرداخت یارانه بنگاه ‌های زود‌بازده اقتصادی از طریق سازمان کار و امور اجتماعی به 18 نفر از مددجویان به مبلغ 103 میلیون ریال که در سنوات قبل از محل اعتبارات بنگاه ‌های زودبازده وام دریافت کرده بودند نیز از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.

شاهی پیگیری پرداخت تسهیلات به پنج مرکز غیردولتی زیر نظارت سازمان به ملبغ 300 میلیون ریال را از دیگر امور انجام شده در سال گذشته برشمرد.